La Banque Laurentienne conclut la revue des options stratégiques

MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX : LB) («?La Banque?») annonce aujourd'hui qu'elle a terminé la revue des options stratégiques visant à maximiser la valeur pour ses actionnaires et ses parties prenantes, avec le soutien de conseillers financiers et juridiques indépendants. Au terme de cette revue, le conseil d'administration, appuyé par l'équipe de direction de la Banque, a conclu à l'unanimité que la meilleure voie à suivre pour maximiser la valeur pour les actionnaires est d'accélérer l'évolution du plan stratégique actuel en accordant une attention accrue à l'efficacité et à la simplification.

La Banque Laurentienne est une organisation beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a trois ans. En misant sur l'élan créé par son repositionnement, ainsi que sur sa capacité reconnue à mettre en oeuvre son plan stratégique, la Banque simplifiera sa structure organisationnelle et se concentrera sur les secteurs où elle pourra faire des gains en allouant des capitaux et des ressources à ses unités d'affaires et à ses produits spécialisés les plus rentables, et ce, tout en continuant de se concentrer sur les besoins de sa clientèle.

Performances démontrées en matière de mise en oeuvre

Il y a deux ans, la Banque Laurentienne lançait un nouveau plan stratégique triennal destiné à la repositionner pour l'avenir. Depuis, la Banque a franchi plusieurs étapes clés, en dépassant notamment tous ses objectifs financiers, en réglant les cinq principaux irritants numériques identifiés par ses clients et en stimulant la croissance des Services aux entreprises grâce à une approche axée sur ses spécialités. La Banque dispose d'une solide situation de fonds propres et de liquidités, ainsi que de sources de financement et d'une base de dépôts, stables et diversifiés.

Après deux ans de mise en oeuvre de son plan stratégique, et compte tenu de l'évolution de l'environnement macroéconomique et des attentes des clients, le conseil d'administration et l'équipe de direction de la Banque ont jugé prudent de procéder à une revue approfondie des options stratégiques afin de déterminer la voie à suivre pour maximiser la valeur pour ses actionnaires et ses parties prenantes.

Tout au long de ce processus, l'organisation a évalué différentes options, y compris l'acquisition de la totalité de la Banque, la vente de certaines activités ou encore l'accélération de son plan stratégique, lequel a déjà démontré son efficacité.

Les prochaines étapes

Dans le cadre de l'évolution accélérée de son plan stratégique, en accordant une attention accrue à l'efficacité et à la simplification, la Banque confie des mandats plus importants à deux hauts dirigeants qui ont déjà fait leurs preuves :

Éric Provost, présentement à la tête des Services aux entreprises, prend également la responsabilité des Services bancaires aux particuliers à titre de chef de groupe des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Sous la direction de M. Provost, l'équipe et les activités des Services aux entreprises sont devenues des exemples d'excellence en matière d'opérations et de service à la clientèle. Dans le cadre de son mandat élargi, M. Provost veillera à créer des synergies supplémentaires et à partager son expertise afin de poursuivre l'amélioration de l'expérience des clients qui font affaire avec la Banque. La Banque tient à remercier sincèrement Karine Abgrall-Teslyk pour la façon dont elle a dirigé les Services bancaires aux particuliers au cours des deux dernières années. Sous sa direction, les Services bancaires aux particuliers ont été repositionnés pour assurer une croissance. Les principales lacunes de l'offre numérique de la Banque sont désormais résolues, notamment grâce au lancement d'une nouvelle application mobile et d'une solution numérique pour l'ouverture des comptes bancaires.

Sébastien Bélair devient chef des Services administratifs, assumant désormais la responsabilité des opérations de la Banque en plus de son rôle actuel de chef des Ressources humaines, de sorte que la Banque intègre maintenant deux fonctions clés de l'entreprise sous la direction d'un seul et même dirigeant. Sous la direction de M. Bélair, la culture de la Banque a été redynamisée, guidée par une nouvelle raison d'être et de nouvelles valeurs. Le taux de mobilisation des employés a également grimpé de six points de pourcentage pour atteindre 80 %. Dans le cadre de son mandat élargi, M. Bélair se concentrera sur l'identification de nouvelles occasions afin de rationaliser les processus et de réduire le ratio d'efficacité de la Banque, tout en continuant d'améliorer l'expérience des clients et des employés. Avant de se joindre à la Banque Laurentienne, M. Bélair a cumulé près de 20 ans d'expérience en gestion des opérations au sein de deux des six plus grandes banques canadiennes. La Banque souhaite remercier sincèrement Yves Denommé pour son leadership à la tête du secteur et des équipes des Opérations de la Banque au cours des deux dernières années et demie. Sous sa direction, de nombreux niveaux de complexité ont été éliminés et des processus ont été modernisés dans l'ensemble de l'organisation, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles.



Annonce d'une Journée des investisseurs en 2024

La Banque communiquera de plus amples informations lors de sa conférence téléphonique relative aux résultats financiers du quatrième trimestre, le 7 décembre 2023. Un plan stratégique renouvelé sera également dévoilé lors d'une Journée des investisseurs qui se tiendra au début de l'année 2024.

L'équipe de direction est déterminée à mettre en oeuvre les priorités stratégiques de la Banque pour l'exercice 2023 : offrir un excellent service à la clientèle, mettre l'accent sur les dépôts, optimiser sa structure de financement et réaliser des gains d'efficacité grâce à la simplification, et ce, avec l'entière confiance et le soutien du conseil d'administration.

«?Après avoir terminé la revue de nos options stratégiques, nous avons plus que jamais confiance au fort positionnement de la Banque Laurentienne sur le marché et à l'offre unique qu'elle propose à ses clients?», a déclaré Mme Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne. «?Alors que nous continuons à faire évoluer notre Banque, l'équipe de direction et tous les employés s'appuieront sur notre capacité reconnue à mettre en oeuvre notre plan et à produire des résultats concrets pour nos clients, nos actionnaires et nos différentes parties prenantes. Je tiens à remercier tous les membres de notre équipe pour leur engagement envers notre organisation et leur détermination à offrir la meilleure expérience possible à nos clients.?»

«?Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier tous les membres de l'équipe de la Banque Laurentienne pour leur résilience et l'attention qu'ils ont portée à notre clientèle tout au long du processus de revue stratégique?», a déclaré M. Mike Mueller, président du conseil d'administration. «?La Banque est aujourd'hui une organisation beaucoup plus solide qu'elle ne l'était il y a trois ans, et ce, grâce au leadership de l'équipe de direction et à la contribution de nos employés hautement qualifiés. Comme conseil d'administration, nous avons complété notre revue et notre décision est unanime: l'accélération de l'évolution du plan stratégique actuel de la Banque, avec une attention accrue sur l'efficacité et la simplification, permettra de générer le plus de valeur possible pour nos actionnaires et nos parties prenantes.?»

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons près de 3?000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,7 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,7 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

14 septembre 2023 à 07:00

