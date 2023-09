La technologie innovante d'ABT Sportsline pour encore plus de puissance : jusqu'à 1 000 chevaux pour les modèles spéciaux Audi RS 6 et RS 7 Legacy Edition





KEMPTEN, Allemagne, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Fidèle à l'adage selon lequel rester immobile, c'est reculer, ABT Sportsline, le plus grand préparateur automobile du groupe VW au monde, a développé une nouvelle technologie innovante pour les tout derniers modèles spéciaux RS 6 et RS 7 Legacy Edition . Les performances impressionnantes des moteurs 4.0l bi-turbo (DJPB) de 603 kW (820 ch, V-max 330 km/h)* peuvent ainsi être encore augmentées pour atteindre 736 kW (1000 ch)** et environ 1150 Nm.

Ce nouveau système avancé s'appelle IWI (pour « Indirect Water/Ethanol-Injection », en français « Injection indirecte d'eau/éthanol »). L'injection indirecte d'eau/éthanol est montée devant les deux boîtiers papillon du moteur. Ce système d'injection supplémentaire est régulé par l'unité de commande électronique, également nouvellement développée par ABT Sportsline à cet effet, et fonctionne en combinaison avec le système AEC. L'éthanol est particulièrement bien adapté en raison de sa disponibilité et de ses bonnes valeurs physiques. « La technologie IWI nous offre les avantages thermodynamiques qui nous permettent d'afficher la puissance la plus durable dans ces zones de performance. Grâce à l'injection IWI, nous assurons un très fort refroidissement interne du moteur. Cela permet de fournir plus d'air de charge ou d'oxygène pour la combustion du carburant, ce qui se traduit par des performances durablement plus élevées », a expliqué Thomas Biermaier, directeur général d'ABT Sportsline, à propos du fonctionnement de ce système innovant.

Activation du système IWI via la touche RS sur le volant

Le nouveau système IWI est activé via les touches RS sur le volant des RS 6 LE et RS 7 LE. Pour l'activer, il faut maintenir la touche RS enfoncée pendant une seconde au cours du cycle de conduite dans l'un des deux modes RS. La puissance supplémentaire est alors disponible en cas de besoin. Lorsque le système IWI est activé, les performances maximales sont exigées au véhicule à chaque pression sur la pédale d'accélérateur.

Des composants moteur optimisés

Des composants supplémentaires d'ABT Sportsline sont nécessaires pour la conversion à 1 000 chevaux. Il s'agit, par exemple, d'un système d'admission en carbone avec des prises d'air élargies et des turbocompresseurs optimisés. En outre, ABT Sportsline a doté les deux véhicules de refroidisseurs intermédiaires spéciaux avec des prises d'air élargies dans le tablier avant. Le pack comprend également des pistons forgés avec réduction de la compression, des bielles et des axes de piston renforcés, un catalyseur sport avec filtre à particules pour l'essence, un système d'échappement et des refroidisseurs d'huile supplémentaires.

Pour obtenir de plus amples informations et accéder au dossier de presse complet, veuillez suivre ce lien :

https://cloud.abt-sportsline.de/s/KHto6ZjAazEZY6G

Contact :

Karla Kanz

+49(0)831/ 57140-58

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2208799/ABT_Sportsline_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2208798/ABT_Sportsline_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2208797/ABT_Sportsline_Logo.jpg

14 septembre 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :