La croissance rapide de Beaumont Group se poursuit et la société lance une marque évoluée





Beaumont Group annonce aujourd'hui une refonte significative de sa marque, qui reflète la croissance rapide et la culture unique de l'entreprise. Beaumont Group est l'un des leaders mondiaux du recrutement de cadres et du conseil en talents, avec plus de 20 bureaux en Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amériques.

L'évolution de la marque renforce l'engagement continu de la société à travailler en partenariat avec ses clients et ses dirigeants sur la voie de la réussite. La nouvelle stratégie de marque s'articule autour de l'approche BOLD, qui consiste à soutenir nos clients dans leur démarche pour relever les défis du monde actuel ; de l'approche CREATIVE, qui consiste à découvrir les visionnaires qui seront les leaders de ce nouveau monde ; et de l'approche DYNAMIC, qui consiste à proposer de nouvelles idées essentielles visant à assurer le succès à long terme.

« Tandis que Beaumont poursuit sa trajectoire de croissance à travers différentes zones géographiques et industries, notre marque doit continuer à évoluer pour mieux exprimer et renforcer auprès de nos parties prenantes l'aventure passionnante dans laquelle nous sommes engagés », déclare Chris Clayton, PDG du groupe.

Il poursuit : « Nous avons des projets ambitieux pour l'avenir, notamment celui de proposer à nos clients et candidats une gamme de services plus solide qui s'attaque de front aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en matière de diversité, d'équité et d'inclusion au sein des organisations, ainsi qu'aux tests sociaux et environnementaux auxquels nous devons tous participer. »

Le nouveau site Web de la société ? www.beaumontgroup.com ? est l'expression de l'évolution de la marque et de sa « voix » en tant qu'organisation audacieuse, créative et dynamique, engagée dans un partenariat avec ses clients et candidats sur la voie de la réussite.

Ce changement de marque fait partie d'une stratégie plus large visant à clairement différencier l'engagement de la société à penser différemment les parcours professionnels des leaders et la capacité des clients à relever les défis du marché d'aujourd'hui.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 septembre 2023 à 05:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :