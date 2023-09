REPLY met l'informatique quantique en pratique





Reply fait partie du projet de recherche "Bench-QC", qui se concentre sur l'étalonnage axé sur les applications de l'informatique quantique. L'utilité pratique de l'informatique quantique dans les applications industrielles est au coeur du projet soutenu par le ministère bavarois de l'économie, du développement régional et de l'énergie. L'initiative des partenaires industriels et des instituts Fraunhofer détermine concrètement les applications pour lesquelles l'informatique quantique confère un avantage aux entreprises.

Reply est le chef de file du consortium et apporte des cas d'utilisation déjà mis en oeuvre dans différents secteurs dans le domaine de l'optimisation inspirée de la physique quantique. Ainsi, Reply a développé un solveur classique efficace pour les problèmes QUBO (optimisation quadratique binaire sans contrainte): l'outil Reply "MegaQUBO" trouve des solutions pour des dizaines de milliers de variables en quelques secondes. La mise en oeuvre de référence pour les réseaux neuronaux hybrides créée par Reply est également intégrée au projet d'étalonnage.

Filippo Rizzante, CTO de Reply, a commenté : "Nous sommes ravis de mettre en pratique l'informatique quantique. Avec cette initiative, nous voulons faire passer la discussion académique dans le monde de l'entreprise et montrer aux entreprises comment elles peuvent utiliser l'informatique quantique à des fins commerciales et en tirer profit. C'est pourquoi nous avons développé des algorithmes inspirés de la physique quantique qui permettent de décrire et d'optimiser des situations complexes, offrant ainsi aux entreprises des gains de temps et d'argent".

BMW, ainsi que les deux instituts Fraunhofer pour les circuits intégrés IIS et les systèmes cognitifs IKS, font partie des partenaires du projet. Ce projet phare, d'une durée de trois ans, s'inscrit dans le cadre de Munich Quantum Valley, lancé par le gouvernement bavarois, et vise à établir une expertise en matière d'informatique quantique et de technologies quantiques en Bavière.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de big data, de cloud computing, de médias numériques et d'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

14 septembre 2023 à 03:35

