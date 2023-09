Le LFP des réacteurs de taille commerciale de Nano One permet de devancer la production d'échantillons pour les clients





Faits saillants:

trimestre de l'expédition d'échantillons pour les partenaires afin de valider le LFP à l'échelle de la tonne. Les essais répétés de LFP One-Pot démontrent la technologie dans des réacteurs de taille commerciale.

Accélération du rétrofit de l'usine de Candiac pour la production continue de LFP.

Réacteurs d'une capacité de 200 tpa installés et optimisation en cours.

Établissement d'un pipeline de clients potentiels pour les commandes de LFP.

Nano One® Materials Corp. («Nano One» ou la «Société») est une société de technologies propres avec des procédés brevetés pour la production de matériaux de cathode de batterie lithium-ion qui permettent des chaînes d'approvisionnement sécurisées et résilientes, tout en réduisant les coûts, la complexité, l'intensité énergétique et l'empreinte environnementale. La Société est heureuse d'annoncer que les essais One-Pot des derniers mois dans les réacteurs existants de l'usine de Candiac ont produit du phosphate de fer lithié (LFP) à l'échelle commerciale avec des résultats de performance conformes à ceux de l'échelle du laboratoire. Nano One a fait un bond en avant avec ses réacteurs de taille commerciale et leur LFP pourra être expédié à certains clients au 4e trimestre pour évaluation. De plus, les réacteurs de 200 tonnes par an (tpa) ont été installés et l'optimisation est en cours pour la mise à l'échelle.

«Nous sommes prêts à envoyer des matériaux LFP qualifiés à nos partenaires pour leur évaluation à l'échelle de la tonne. Ils sont produits dans nos réacteurs de grandeur commerciale», a déclaré M. Denis Geoffroy, Chef de la direction, commercialisation, de Nano One. «Cette performance des réacteurs est une étape importante dans notre stratégie de commercialisation afin de fournir des échantillons à l'échelle de la tonne à des partenaires stratégiques et renforcer la confiance en l'évolutivité de notre technologie. Je suis très fier de notre équipe qui a obtenu ces résultats en très peu de temps».

Réacteurs commerciaux existants :

Nano One a continué d'optimiser les essais dans les réacteurs existants à échelle commerciale en reproduisant les résultats des développements en laboratoire. Cela démontre que le procédé One-Pot peut s'adapter aux volumes commerciaux en plus de minimiser les risques de mise à l'échelle commerciale. Cette avancée rapide permet d'envoyer des échantillons de LFP produits à l'échelle commerciale à des clients qualifiés plus tôt que prévu pour une évaluation et une validation approfondie dans le but de conclure des accords d'écoulement contraignants (offtake agreements) pour l'usine existante de Candiac et la première ligne commerciale complète à être construite à côté. L'optimisation se poursuivra. Les résultats obtenus ont aidé à identifier les principaux paramètres du procédé et ils accéléreront le processus de mise à l'échelle commerciale.

Des essais de LFP reproductibles réussis dans les réacteurs à échelle commerciale existants conduiront à un reconditionnement accéléré de l'usine afin d'automatiser l'utilisation des réacteurs existants pour le processus One-Pot. Cela permettra des capacités de production continues jusqu'à 2 000 tpa vers la fin de 2024.

Réacteurs de 200 tpa :

En parallèle, l'équipe a continué à travailler sur la réception, l'installation et la mise en service des réacteurs One-Pot de 200 tpa. Ces réacteurs fourniront des informations importantes pour améliorer les processus et soutenir la validation de manière économique alors que la Société continue d'innover. Ils permettent également à Nano One d'avoir une capacité de production automatisée minimale de 200 tpa prête à livrer aux clients une fois qu'ils auront validé le produit.

«L'expérience de notre équipe a été inestimable pour atteindre ces jalons importants», a déclaré Alex Holmes, chef de l'exploitation. «L'avancement simultané des réacteurs de 200 tpa et des réacteurs à échelle commerciale existants a accéléré nos efforts de commercialisation. Nous sommes en train de jeter les bases d'une croissance qui peut garantir des parts de marché et accroître la valeur pour les actionnaires. Cela n'aurait pas pu être réalisé sans le dévouement inébranlable de notre équipe et met en valeur le talent incroyable que nous avons chez Nano One».

«Être en avance sur le calendrier et produire des matériaux de cathodes LFP de haute qualité est ce dont nous avions besoin pour accélérer la progression de Nano One vers la rentabilité», a déclaré Andrew Muckstadt, Vice-président développement des affaires. «Étant au Battery Show à Novi, Michigan, cette semaine, nous sommes en mesure de parler à certains clients de prendre des commandes et potentiellement de leur fournir du LFP pour leur planification future. Alors que les principaux acteurs sont encore en train de déterminer leur chaîne d'approvisionnement et leurs partenaires, nous démontrons que nous avons un produit viable qui peut être fait en Amérique du Nord et reproduit dans le monde entier».

À propos de Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) est une société de technologies propres avec un procédé industriel breveté, évolutif et à faible intensité de carbone pour la production à faible coût de matériaux de cathode de batterie lithium-ion haute performance. Avec des collaborations et des partenariats stratégiques, y compris des équipementiers automobiles et des entreprises stratégiques de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie comme BASF, Umicore et Rio Tinto. La technologie de Nano One est applicable aux véhicules électriques, au stockage d'énergie et à l'électronique grand public, réduisant les coûts et l'intensité en carbone tout en améliorant l'empreinte environnementale. La société vise à mettre à l'essai et à démontrer sa technologie en tant que solutions de production clé en main pour les licences, les coentreprises et les opportunités de production indépendante, en tirant parti des talents canadiens et des minéraux essentiels pour les marchés émergents en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Indo-Pacifique. Nano One a reçu du financement de TDDC et des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.nanoone.ca

Mises en garde et énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent document peuvent constituer de l'«information prospective» et des «énoncés prospectifs» au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, sont des énoncés prospectifs. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse comprend, sans toutefois s'y limiter : les activités et les stratégies futures de la Société; la demande de l'industrie; l'engagement des coûts; les conditions concurrentielles; les conditions économiques générales; l'intention de développer les activités, les opérations, les revenus et les activités potentielles de la Société; les fonctions et les avantages escomptés de la technologie et des produits de Nano One; le développement de la technologie de la Société, les chaînes d'approvisionnement et les produits; les résultats des essais et de l'optimisation pour la mise à l'échelle vers la production commerciale; les projets actuels et futurs de recherche en ingénierie et en optimisation de la collaboration; les plans de construction, de mise à l'échelle et d'exploitation d'un centre de pilotage multi cathode; le début réussi et en temps opportun d'une phase de commercialisation; validation réussie des produits LFP; les partenariats potentiels avec les clients et les avantages prévus des partenariats de la Société; l'objectif de l'agrandissement de ses installations; et l'accélération et l'exécution des plans de la Société - qui sont subordonnés au soutien et aux subventions. En règle générale, l'information prospective peut être identifiée par l'utilisation de termes tels que «croire», «s'attendre à», «anticiper», «planifier», «avoir l'intention de», «continuer», «estimer», «peut», «sera», «devrait», «en cours», «cible», «objectif», «potentiel» ou des variations de ces mots et expressions ou des déclarations que certaines actions, événements ou résultats «se produiront». Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les estimations actuelles de la direction à la date à laquelle ces énoncés sont formulés ne sont pas, et ne peuvent pas être, une garantie de résultats ou d'événements futurs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : les changements économiques et réglementaires généraux et mondiaux; les prochaines étapes et l'exécution en temps opportun des plans d'affaires de la Société; l'élaboration de la technologie, les chaînes d'approvisionnement et les plans de construction, d'expansion et d'exploitation d'installations de production de cathodes; la réalisation de projets pilotes à l'échelle industrielle, la démonstration de la production commerciale et les revenus potentiels; les collaborations actuelles ou futures réussies qui peuvent se produire avec des équipementiers, des mineurs ou d'autres personnes; l'exécution des plans de la Société qui dépendent du soutien et des subventions; la capacité de la Société à atteindre ses objectifs déclarés; la commercialisation de la technologie et des brevets de la Société par licence, coentreprise et production indépendante; la demande mondiale prévue et la croissance prévue pour les batteries LFP; et d'autres facteurs de risque identifiés dans le rapport de gestion de Nano One et sa notice annuelle datée du 29 mars 2023, tous deux pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, et dans les dépôts de titres récents pour la Société qui sont disponibles à www.sedar.com. Bien que la direction de la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et à l'information prospective. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs ou l'information prospective qui sont incorporés par renvoi aux présentes, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

