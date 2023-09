PROMISE Technology lance Pegasus R12 à l'IBC 2023





La nouvelle solution de stockage RAID à 12 emplacements permet des flux de travail créatifs de haute performance sur les dernières plateformes Mac et les stations de travail Windows ; le partenariat avec AJA Video Systems sera également présenté

AMSTERDAM, 14 sept. 2023 /PRNewswire/ -- PROMISE Technology , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage RAID pour les données en continu, a annoncé aujourd'hui que son dernier Pegasus R12 ferait ses débuts à l'IBC 2023, mettant à la disposition de l'industrie des médias riches une nouvelle solution de stockage Thunderbolttm 4 puissante et performante pour les environnements Mac et Windows, le tout alimenté par la technologie propriétaire PromiseRAID. Pour mieux illustrer la valeur ajoutée qu'elle apporte à un secteur clé de son portefeuille, la marque présentera également les derniers résultats de son partenariat à long terme avec la société de solutions vidéo professionnelles AJA Video Systems.

Pour en savoir plus sur le R12 et la technologie de stockage RAID de PROMISE Technology, rendez-vous sur le stand 6.A27 dans le hall 6 de l'IBC 2023 (RAI Amsterdam Convention Center, du 15 au 18 septembre).

« Nous sommes ravis de présenter le tout nouveau Pegasus R12. En alliant un design compact et épuré, des performances inégalées et une technologie durable, cette nouvelle plateforme apporte aux professionnels de la création une solution élégante et puissante pour travailler à la vitesse de l'inspiration », a déclaré Alice Chang, présidente américaine de PROMISE Technology.

Pegasus R12

Optimisé pour la dernière plateforme Mac et les stations de travail basées sur Windows, Pegasus R12 apporte aux créateurs vidéo la plus grande capacité de stockage RAID de bureau à 12 emplacements exploitant Thunderbolttm 4, avec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 3 000 Mo/s.

La gamme Pegasus a ouvert la voie à chaque génération Thunderbolttm, et le R12 continue en proposant la technologie NVMeBoost propre à PROMISE pour des performances inégalées. De plus, sa conception compacte à 12 disques dénote le vaste stockage de 240 To de ses disques durs Toshiba Nearline de 20 To, mêlant portabilité et performances de pointe.

Le coeur du R12 est constitué des technologies de stockage propriétaires de PROMISE, soit PromiseRAID et les technologies Boost , qui améliorent les performances, la sécurité et la stabilité. Testé dans tous les secteurs par des millions d'utilisateurs, PromiseRAID exploite en particulier la fonction de migration prédictive des données pour offrir la fiabilité inégalée que promet l'entreprise et protéger le travail créatif durement acquis contre les pannes de disque tout en maximisant les performances, ce qui est particulièrement efficace sur les systèmes multidisques de grande capacité. Il sert également de pierre angulaire aux technologies Boost, qui offrent aux studios de création et aux sociétés de médias encore plus de solutions d'optimisation du stockage qui améliorent les performances, la sécurité, la durabilité, l'évolutivité et la stabilité.

Partenariat avec AJA

Acteur clé de longue date dans la technologie de stockage pour l'industrie des médias et du divertissement, PROMISE fait progresser son écosystème Rich Media et sert mieux ses clients grâce à des collaborations avec des marques telles qu'AJA Video Systems. Le dernier résultat de ce partenariat à long terme est une installation spécialisée combinant la solution de capture et de sortie Io 4K Plus d'AJA avec la solution de stockage compacte de bureau Pegasus M4 de PROMISE.

Mme Chang a ajouté : « Toujours à l'IBC, nous célébrons notre partenariat avec AJA pour permettre un traitement vidéo transparent via Pegasus M4 et AJA Io 4K Plus. La configuration combinée garantit qu'une fois les fichiers vidéo convertis et stockés dans le Pegasus M4, les données sont sécurisées par PromiseRAID, tandis que quatre disques SSD intégrés garantissent toujours des performances et des vitesses exceptionnelles tout au long du processus d'ingestion et d'édition vidéo. »

« La mise au point de technologies permettant de rationaliser et d'accélérer les flux de travail créatifs, dont la complexité ne cesse de croître, reste une priorité pour AJA, et ces efforts s'étendent à nos collaborations avec nos partenaires. Notre dernier travail avec PROMISE Technology soutient cette mission, en permettant une configuration puissante entre les solutions Thunderbolt d'AJA et le Pegasus M4 qui fournit les performances et la vitesse d'E/S et de stockage pour répondre aux exigences des flux de travail modernes », a commenté Nick Rashby, président d'AJA Video Systems.

