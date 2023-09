La communauté Apache CloudStack invite les entreprises, les constructeurs de cloud, les MSP et les opérateurs de télécommunication à participer à sa plus grande conférence à Paris





La CloudStack Collaboration Conference annuelle aura lieu les 23 et 24 novembre à Paris, en France ; il s'agit de la plus grande réunion de la communauté mondiale CloudStack. L'événement rassemble les développeurs, les utilisateurs, les contributeurs au projet, les intégrateurs et les membres du projet.

La CloudStack Collaboration Conference a annoncé son appel à participants, qui restera ouvert jusqu'au 22 septembre 2023

L'inscription est actuellement ouverte et les participants peuvent s'inscrire gratuitement : https://events.hubilo.com/cloudstack-collaboration-conference-2023/register

LONDRES, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La communauté Apache CloudStack attend avec impatience sa plus grande rencontre de l'année : la CloudStack Collaboration Conference . L'événement, organisé par une équipe de bénévoles de la communauté Apache CloudStack, se déroulera pour la première fois en France au voco de Paris - Porte de Clichy. La CloudStack Collaboration Conference est un événement de 2 jours, qui propose des présentations techniques, des success-stories d'utilisateurs, de nouvelles fonctionnalités et des présentations d'intégration sur Apache CloudStack.

Apache CloudStack est un logiciel open source conçu pour déployer et gérer de grands réseaux de machines virtuelles en tant que plateforme de cloud computing IaaS (Infrastructure as a Service) hautement disponible et hautement évolutive. CloudStack est utilisé par de nombreux grands fournisseurs de services mondiaux pour offrir des services de cloud public et par de nombreuses entreprises pour fournir une offre de cloud sur site (privé) ou dans le cadre d'une solution de cloud hybride.

La CloudStack Collaboration Conference est le plus important événement mondial de CloudStack et de constructeurs de cloud open source. La participation à l'événement offre une occasion de rencontrer des cadres supérieurs de certains des plus grands opérateurs de télécommunications, entreprises et sociétés du Fortune 100 du monde, ainsi que des ingénieurs de haut niveau contribuant au projet.

En participant à la conférence, vous aurez l'occasion de collaborer avec un public hautement technique, travaillant à divers postes, tels que des architectes cloud, des développeurs de logiciels, des administrateurs système et plus encore !

L'inscription à l'événement est gratuite, alors inscrivez-vous dès maintenant pour assister à l'événement en présentiel à Paris. L'événement sera également diffusé virtuellement.

Une autre façon de soutenir l'événement est d'organiser votre propre session. Si cela vous intéresse, vous pouvez soumettre une proposition de session avant le 22 septembre.

En tant qu'événement axé sur l'open source, la CloudStack Collaboration conference repose fortement sur le soutien de la communauté. Vous pouvez consulter les possibilités de sponsoring et d'exposition ici.

