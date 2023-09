MikMak améliore son offre et y ajoute des fonctionnalités de disponibilité produit de NIQ pour renforcer sa position dans l'écosystème du "commerce marketing"





La plateforme globale d'accélération e-commerce MikMak annonce l'introduction de plusieurs améliorations de ses produits visant à renforcer son positionnement au sein de l'écosystème du "Commerce Marketing". Ces optimisations permettent aux marques d'accéder à des informations et à des fonctionnalités commerciales plus performantes, afin d'améliorer leur rentabilité et d'accélérer leur croissance. L'entreprise annonce également rejoindre le réseau de partenaires NielsenIQ Partner Network afin de pouvoir intégrer des données de disponibilité produit.

Selon une étude de CSP, 71 % des consommateurs considèrent que les ruptures de stock chez les distributeurs sont pires aujourd'hui qu'au début de la pandémie. Grâce à ses intégrations avec des entreprises comme NIQ, MikMak construit un écosystème plus connecté pour aider les marques à lier leurs campagnes marketing aux articles en stock, un élément crucial pour accélérer les ventes omnicanales et faciliter la découverte des produits sur tous les canaux et sites web qu'elles utilisent.

"Cette année, nous avons redoublé d'efforts pour étendre la portée et l'impact de MikMak pour les marques qui cherchent à rester compétitives dans le secteur ultra-concurrentiel qu'est l'e-commerce", explique Rachel Tipograph, CEO et fondatrice de MikMak. "Nous avons respecté cet engagement avec le lancement de MikMak 3.0, et par l'acquisition de Swaven et des lignes de produits Shoppable Media et Brand Analytics de ChannelAdvisor auprès de CommerceHub. Avec cette nouvelle annonce, nous permettons aux marques de franchir une nouvelle étape dans la compréhension de leurs clients, la prévention de l'abandon de panier, et dans l'obtention d'informations exploitables sur leurs campagnes de vente en ligne."

MikMak intègre désormais les données de disponibilité produit de NIQ, optimisant la qualité des expériences commerciales sur les sites web et médias utilisés par les marques grâce à une meilleure visibilité sur les inventaires. Cette intégration permet aux marques de mieux comprendre où et comment leurs consommateurs préfèrent faire leurs achats, et quels médias et canaux génèrent du trafic et des revenus chez les retailers individuels, par le biais de médias non liés à ces retailers - l'objectif étant de renforcer les relations entre les marques et leurs retailers.

MikMak lancera également bientôt une fonction "Direct Add To Cart" qui permettra aux acheteurs d'envoyer un produit sélectionné directement dans un panier chez le distributeur en un seul clic, à partir de tous les types de canaux et de sites web. Cette fonction contribue à éliminer une partie de la longueur et de la complexité du processus d'achat, un point de friction qui conduit souvent à l'abandon du panier : selon une étude américaine récente, 17% des acheteurs en ligne auraient abandonné leur panier en raison de la complexité ou de la longueur du processus de paiement.

Ces nouvelles améliorations et fonctionnalités font suite à deux acquisitions majeures en l'espace de six mois. En février 2023, MikMak a acquis Swaven, une société d'analyse et d'activation du commerce basée à Paris, afin d'accélérer l'expansion mondiale de l'entreprise et l'innovation des produits. Cette acquisition a abouti au lancement de MikMak 3.0, la plateforme d'analyse et d'activation du commerce électronique la plus avancée à l'échelle globale. En août 2023, l'entreprise a poursuivi sa croissance avec l'acquisition des lignes de produits Shoppable Media et Brand Analytics de ChannelAdvisor auprès de CommerceHub.

MikMak suit une feuille de route agressive pour devenir le leader de la Commerce Intelligence à l'échelle mondiale. Au cours des prochains mois, la société devrait étendre son portefeuille de produits à d'autres domaines des piles technologiques de commerce et de marketing des marques, y compris l'intégration de fonctionnalités d'IA prédictive et d'offres permettant de lutter contre les Walled Gardens et de s'adapter aux réglementations en matière de protection de la vie privée afin d'aider ses clients à prendre de meilleures décisions commerciales plus rapidement.

À propos de MikMak

MikMak est la plateforme leader pour l'accélération d'e-commerce des marques multicanales. Ses analyses de parcours d'achat permettent aux marques de grande consommation et de la grande distribution de comprendre les comportements en ligne de leurs consommateurs, d'optimiser l'utilisation des budgets marketing, et de générer plus de ventes. En février 2023, MikMak a acquis Swaven, éditeur français de logiciel d'accélération et d'analyse d'e-commerce pour poursuivre de manière significative son expansion à l'internationale dans les régions EMEA, APAC et LATAM. L'entreprise a ensuite acquis les lignes de produits Shoppable Media et Brand Analytics de ChannelAdvisor auprès de CommerceHub en août 2023, renforçant ainsi l'étendue et la profondeur des connaissances de MikMak en matière de commerce. MikMak est soutenu par certains des plus grands investisseurs mondiaux, notamment Wavecrest Growth Partners, Luminari Capital et VaynerMedia.

