Linksys annonce la prochaine étape en matière de connectivité pour les particuliers et les petites entreprises

Linksys®, société emblématique de la connectivité domestique et des petites entreprises, annonce dans une déclaration d'orientation sa nouvelle technologie Cognitive Experience. Cognitive Experience apporte un niveau supérieur d'intelligence à la mise en réseau grâce à des fonctionnalités technologiques de pointe spécialement conçues pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Dans le domaine technologique, le terme « cognitif » fait référence aux « technologies de la pensée » qui peuvent résoudre des problèmes de manière déterministe, soit par choix de l'utilisateur, soit par automatisation. Développée sur la base des commentaires et retours des utilisateurs, Cognitive Experience vise à économiser du temps et des efforts en automatisant le processus de signalement des problèmes techniques aux agents du service d'assistance à la clientèle.

« Actuellement, 50 % de nos appels d'assistance sont sans réponse, personne ne parle, car nos gardiens examinent les journaux et les informations sur le réseau pendant que le client est au téléphone », déclare Lucas Peterson, responsable de l'assistance produit chez Linksys. « Avec Linksys Cognitive Experience, nous recevons toutes les informations dont nous avons besoin en amont grâce à l'automatisation, de sorte que nos gardiens puissent les examiner et établir un diagnostic avant d'appeler le client. Associé à notre capacité à co-administrer temporairement le réseau (avec l'autorisation du client, bien sûr), cela nous permettra de résoudre les problèmes en un temps record. »

Cognitive Experience permet à un agent du service clientèle de Linksys d'analyser votre problème technique à distance, de sorte que lorsqu'il contacte l'utilisateur, il dispose de toutes les informations nécessaires pour résoudre le problème. Les agents du service clientèle peuvent ensuite gérer l'assistance technique à distance via votre réseau. Vous pouvez accorder ou annuler l'accès au réseau à tout moment. Les agents du service clientèle peuvent ainsi s'attaquer efficacement à tous les problèmes en un temps record.

Dans la phase 1 de sa mise en oeuvre, les fonctionnalités de Cognitive Experience se concentreront sur les points suivants :

Si vous rencontrez un problème avec votre réseau WiFi, Cognitive Experience est en mesure d'effectuer un test sur votre réseau

Ouvrez un ticket d'incident à partir de l'application Linksys pour recevoir un appel des agents du service clientèle de Linksys

Un agent examinera le rapport et pourra facilement accéder à votre réseau, avec votre permission, pour résoudre le problème

Cognitive Experience effectuera un bilan de santé de votre réseau afin de détecter tout autre problème potentiel

La phase 1 de Linksys Cognitive Experience devrait s'achever d'ici la fin de l'année civile. Cognitive Experience fera ses débuts avec les produits de la Linksys Designer Series jusqu'à la fin de l'année. À partir de 2024, Cognitive Experience sera disponible dans d'autres produits Linksys.

La phase 2 de Linksys Cognitive Experience est en cours de développement et inclut de nouvelles « notifications intelligentes » qui humanisent ou personnalisent les informations tirées de votre réseau en les présentant de manière pertinente.

Quelques exemples de notifications intelligentes :

Lorsque le WAN d'un réseau tombe en panne, nous vérifions que le réseau domestique fonctionne, puis nous envoyons une notification de panne WAN

Lorsque le WAN d'un réseau se rétablit, nous le vérifions et testons à nouveau le réseau domestique, puis nous envoyons des notifications WAN Up et Home Network Up

Les utilisateurs peuvent sélectionner certains appareils pour qu'ils soient notifiés lorsqu'ils quittent et rejoignent le réseau

Les offres de la Designer Series qui incluent Cognitive Experience sont les suivantes :

Velop Pro 6E ? actuellement disponible aux États-Unis chez Amazon, Best Buy et Linksys.com

Velop Pro 7 ? attendu en septembre/octobre, disponible en précommande chez Amazon et Best Buy

Velop Micro Router 6 ? attendu pour octobre/novembre

Velop Micro Mesh 6 ? attendu pour octobre/novembre

