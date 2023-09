Incentive Solutions, appuyée par Capstreet, change de nom pour devenir Extu





Le nouveau nom reflète l'expérience et l'expansion des spécialistes du marketing

ATLANTA, 14 septembre 2023 /CNW/ - Incentive Solutions, un fournisseur de solutions de marketing et de vente de canaux, a annoncé aujourd'hui un changement de nom pour devenir Extu (« Extu » ou « la Société »). Le changement de nom consolide la combinaison d'Incentive Solutions, spécialiste du marketing, et du fournisseur de canaux OneAffiniti, entreprise acquise par Incentive Solutions en avril 2021. Extu est soutenue par Capstreet, une société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieur établie à Houston.

« Notre nouvelle image de marque reflète notre nouvelle identité commune et l'évolution continue de notre entreprise depuis la combinaison d'Incentive Solutions et de OneAffiniti, a déclaré Steve Prebble, chef de la direction d'Extu. Nous sommes fiers de fournir à nos clients des solutions plus complètes qui, selon nous, aideront à accélérer leur croissance. »

Extu offre des solutions qui aident les fabricants et les concessionnaires à conserver et à développer leurs canaux en offrant une solution d'automatisation du marketing par canal, des incitatifs aux voyages et une plateforme de récompenses en ligne. Ces solutions sont conçues pour aider les clients d'Extu à accroître leurs ventes, à acquérir une notoriété, à fidéliser leurs clients et à améliorer la collecte de données dans l'ensemble de leurs canaux. La solution combinée d'Extu offre une vue plus complète du canal de marketing, et la Société prévoit ajouter d'autres gammes de produits et services à l'avenir.

À propos d'Extu

Extu, anciennement connue comme Incentive Solutions et OneAffiniti, a pour mission d'inspirer la croissance. Extu offre une solution d'automatisation du marketing par canal, une plateforme de récompenses en ligne novatrice, qui propose des millions de récompenses en ligne intéressantes, des incitatifs pour des cartes-cadeaux et des cartes prépayées, ainsi que des incitatifs pour les voyages en groupe. Nos solutions sont conçues pour aider les fabricants et les concessionnaires à augmenter leurs ventes, à acquérir une notoriété, à fidéliser les clients et à améliorer la collecte de données dans leurs canaux. Fondée en 1994, Extu intègre une technologie puissante avec des données en temps réel, ce qui aide les clients à avoir une vue d'ensemble du rendement des revendeurs, renforce l'autonomie des spécialistes du marketing des canaux et stimule la croissance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.extu.com .

À propos de Capstreet

Fondée en 1990, Capstreet investit dans des entreprises de logiciels, de services technologiques et de services commerciaux industriels du marché intermédiaire inférieur. Avec plus de 45 investissements de plateforme et plus de 200 acquisitions complémentaires depuis sa création, la stratégie de placement de Capstreet met l'accent sur l'utilisation de son programme Capvalue FrameworkMC pour aider à accélérer la croissance et la rentabilité, et aider à créer des entreprises durables à long terme. La majorité des investissements de Capstreet ont été réalisés dans des entreprises appartenant à des fondateurs ou à des entrepreneurs. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Capstreet, www.capstreet.com .

