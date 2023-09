Veeva présente Study Portal et VeevaID pour rationaliser l'exécution des essais de recherche sur site





Les sites pourront accéder facilement aux systèmes de plusieurs promoteurs et aux études pour une efficacité et une vitesse accrues

BARCELONE, Espagne, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui le lancement de Veeva Study Portal , une application cloud gratuite qui simplifie l'accès des sites de recherche aux technologies des promoteurs. Study Portal permettra aux chercheurs cliniques de créer et de partager facilement des profils d'études contenant des liens vers tous les systèmes technologiques pertinents des promoteurs utilisés dans le cadre d'un essai clinique. Les utilisateurs pourront stocker en toute sécurité leurs noms d'utilisateur et mots de passe individuels avec le profil d'étude plutôt que de gérer plusieurs liens, noms d'utilisateur et mots de passe sur des pense-bêtes ou dans des tableurs. Study Portal fonctionnera avec tous les systèmes technologiques des promoteurs.

Outre Study Portal, Veeva a annoncé que VeevaID fournira une connexion unique pour les chercheurs cliniques sur l'ensemble des systèmes du promoteur, tels que Veeva Vault EDC , Veeva Vault Study Training , et Veeva RTSM . Lorsque les promoteurs utilisent la technologie Veeva et activent VeevaID, les liens d'accès dans Study Portal dirigeront directement l'utilisateur vers l'écran de l'étude concernée via une connexion unique sans nom d'utilisateur ni mot de passe supplémentaire requis.

« Les sites de recherche se concentrent sur les soins aux patients, c'est pourquoi alléger le fardeau administratif de la gestion de longues listes de références sur les études et les partenaires n'est pas un luxe, mais une nécessité, a déclaré Dr Viviënne van de Walle, chercheuse principale, directrice médicale chez PT&R. Veeva Study Portal est un progrès important qui simplifie l'expérience technologique pour les sites. En fournissant ce service gratuitement aux sites, Veeva concrétise sa vision d'offrir des solutions axées sur les besoins des sites. »

VeevaID sera également ouvert aux partenaires Veeva qui rejoignent le programme de partenariat VeevaID, qui adhèrent aux normes de sécurité et qui ont intégré la technologie VeevaID. Le programme permettra aux fournisseurs tiers de s'authentifier en utilisant VeevaID pour entrer directement dans le système via le portail d'étude.

Veeva Study Portal et VeevaID devraient être disponibles en décembre 2023. Veeva fournit des solutions technologiques gratuites aux sites de recherche dans le cadre de sa mission en tant que société d'utilité publique. Pour en savoir plus sur Veeva Study Portal, consultez studyportal.veeva.com .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Résolument tournée vers l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux entreprises de biotechnologie émergentes. En tant que société d'utilité publique , Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services, y compris certaines de nos nouvelles solutions et applications qui sont encore en cours de développement ou qui ne sont pas généralement disponibles. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels, la disponibilité et tout événement futur lié à ces produits et services pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou fournis dans cette version et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 38 et 39), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

14 septembre 2023 à 00:54

