Nouvelle application Batch Release pour la fabrication dans le domaine des sciences de la vie afin d'accélérer la mise sur le marché et de réduire les coûts





Veeva Vault Batch Release automatisera l'agrégation, la révision et la traçabilité des données pour une efficacité et une précision accrues

BARCELONE, Espagne, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui Veeva Vault Batch Release , une nouvelle application cloud qui permettra de prendre des décisions plus rapides et plus sûres en matière de libération des BPF et de mise sur le marché. Vault Batch Release répond à la complexité croissante de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement en rationalisant l'agrégation et l'examen des données et du contenu tout en simplifiant la collaboration avec les partenaires externes.

« Veeva Vault Batch Release offrira une solution automatisée de bout en bout pour un processus complexe et mal desservi qui présente des risques en termes de conformité et de coûts », a déclaré Mike Jovanis, vice-président de la qualité et de la fabrication chez Veeva. « Les applications Veeva Vault Quality et Vault RIM constituent une base unique pour accélérer la libération des lots et les décisions de mise sur le marché, tout en favorisant la cohérence et la transparence. »

Vault Batch Release rassemblera les données et le contenu des systèmes QMS, LIMS, ERP et réglementaires pour une visibilité en temps réel de l'état de libération des lots. L'application sera étroitement intégrée à Veeva Vault QMS et nécessitera son utilisation. Elle offre un délai de rentabilisation très court lorsqu'elle est utilisée avec Veeva Vault LIMS et Veeva Vault RIM . Elle offre également la flexibilité nécessaire pour être utilisé avec d'autres LIMS tiers et des solutions réglementaires. En connectant les systèmes et en automatisant l'agrégation, la révision et la traçabilité des données, Vault Batch Release peut améliorer l'efficacité et accélérer la mise sur le marché.

« Notre objectif de fournir une meilleure santé au quotidien avec humanité nécessite une modernisation continue des systèmes et processus de qualité et de fabrication », a déclaré Vanessa Briand, responsable de la qualité des solutions numériques et de données chez Haleon. « Une solution de libération des lots numérisée et automatisée nous aidera à fournir des produits à nos clients de manière cohérente, rapide et efficace. »

Vault Batch Release fera partie de Veeva Vault Quality , une plateforme unifiant l'assurance qualité, le contrôle qualité et la formation afin de réduire le temps de cycle, d'augmenter l'efficacité opérationnelle et d'améliorer la convivialité. La disponibilité de l'application est prévue pour le second semestre 2024. Pour en savoir plus sur Vault Batch Release, visitez le site veeva.com/eu/VaultBatchRelease .

14 septembre 2023 à 00:50

