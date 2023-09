Le modèle Z870 de Toshiba TV redéfinit le divertissement audiovisuel à domicile





HONG KONG, 13 septembre 2023 /CNW/ - Toshiba TV a annoncé un nouvel ajout à sa gamme de prestige, le Toshiba Z870, qui offre aux téléspectateurs de l'ère moderne un affichage haute résolution et un son de qualité.

Les soirées de jeux seront plus captivantes et les séances de cinéma plus immersives, grâce aux caractéristiques uniques du modèle. L'écran 4K Mini LED est central à l'apparence du Z870 de Toshiba TV; la technologie offre un contraste saisissant et une couleur précise et capte chaque détail sur le visage de votre acteur préféré avec une clarté exceptionnelle, des brins de cheveux individuels aux expressions faciales nuancées dans les scènes les plus sombres et les plus lumineuses, garantissant une expérience immersive.

Dans une séance de jeu intense, chaque retard ou chaque chute d'image perturbe l'expérience du joueur. L'écran 144 HZ du Z870 de Toshiba est conçu pour répondre à ce problème. Chaque mouvement rapide des personnages, des pas de côté dans les jeux de stratégie aux courses à grand rythme, est rendu avec clarté. Grâce à une fonction Game Mode Pro, le jeu à l'écran est aussi fluide et réactif que les réflexes.

En complément, il y a le Quantum Dot Color qui produit des couleurs vibrantes précises par cadre, et le AMD FreeSync Premium qui garantit un jeu fluide et des séquences d'action en douceur pour des jeux sans à-coups ni saccades.

Le système REGZA Engine ZRi intégré travaille avec diligence dans les coulisses, rehaussant chaque élément visuel pour offrir un résultat plus vif et plus clair. L'ensemble visuel du modèle Z870 de Toshiba TV est finalement complété par l'inclusion de haut-parleurs de graves REGZA Bass Woofer Pro, du système de son ambiophonique ZR 2.1.2 et de haut-parleurs vers le haut. Qu'il s'agisse d'entendre le subtil bruissement des feuilles au cours d'une scène calme d'un film ou d'expérimenter l'accélération de la trame sonore d'un jeu, la sortie audio est toujours claire et précise.

Au-delà de ses spécifications attrayantes, le modèle Z870 de Toshiba TV représente la convergence harmonieuse de la technologie et de la conception visant à relever des défis réels en matière de divertissement. Alors que le tout nouveau modèle Z870 de Toshiba TV arrive sur les marchés, l'attente se développe vers le dynamisme promis par le dernier modèle, et la façon dont il s'apprête à poursuivre le succès des modèles antérieurs.

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV compte 70 années d'histoire dans la production de téléviseurs. Grâce à son solide ADN sur le plan des inventions et des idées novatrices, Toshiba TV a souvent été la première au monde à introduire plusieurs caractéristiques novatrices dans ses téléviseurs. Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnement à de nombreuses personnes dans le monde grâce à sa grande qualité d'image.

