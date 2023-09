Hyundai Mobis présente sa technologie d'assistance à la marche arrière des véhicules à remorque





Dans son centre de recherche et développement nord-américain, Hyundai Mobis dévoile 21 technologies de pointe à des clients tels que GM et Stellantis et organise des visites de ses installations

Le système spécialisé Trailer Reverse Assistance (TRA), conçu pour le marché très demandé des camionnettes, a attiré l'attention

SÉOUL, Corée du Sud, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- « Le stationnement en marche arrière d'une remorque attelée à une camionnette présente souvent des difficultés pour les conducteurs. En intégrant de manière homogène la technologie de conduite autonome à cette situation, nous avons suscité un intérêt certain de la part des consommateurs sur le marché nord-américain. »

Hyundai Mobis renforce son approche stratégique en Amérique du Nord. L'entreprise s'appuie sur des stratégies de recherche et développement complètes, fondées sur l'analyse des préférences et des besoins des consommateurs locaux. Des technologies telles que l'assistance à la marche arrière des véhicules à remorque (TRA) et les systèmes de surveillance du conducteur basés sur la biométrie sont au coeur de cet effort. Hyundai Mobis est prête à étendre son empreinte sur ce marché vital en exploitant ces technologies de pointe.

La société a récemment annoncé avoir organisé une journée portes ouvertes exclusive dans son centre de recherche et de développement nord-américain basé à Détroit. L'événement a accueilli des représentants de constructeurs automobiles mondiaux, dont GM et Stellantis, ainsi que des représentants du gouvernement de l'État et des parties prenantes de l'industrie. Hyundai Mobis a présenté des technologies spécialement conçues pour le marché nord-américain, a effectué des démonstrations de technologies de pointe sur des véhicules réels et a fait découvrir son centre de recherche dernier cri.

Le système révolutionnaire d'aide à la marche arrière des véhicules à remorque a particulièrement retenu l'attention des participants. Ce système est une technologie qui dirige automatiquement le véhicule équipé d'une remorque sur la base de l'image de la caméra de recul, en particulier lors des manoeuvres de stationnement en marche arrière. Cette innovation a été mise au point pour répondre aux exigences particulières du marché nord-américain, où les camionnettes sont très recherchées et où les remorques sont fréquemment utilisées. Les constructeurs automobiles manifestent un intérêt prononcé pour cette technologie d'aide au stationnement des véhicules à remorque. Dans le cadre d'une démonstration dynamique, Hyundai Mobis a installé cette technologie sur le GV60, et a permis aux participants de se rendre compte de ses capacités.

De manière complémentaire, Hyundai Mobis a dévoilé d'autres technologies, dont un système de surveillance de l'habitacle reposant sur des signaux biométriques et un frein de stationnement électronique spécialement conçu pour les camionnettes (e-DIH). Ces technologies sont développées activement au centre de recherche et de développement nord-américain. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une initiative stratégique de localisation visant à développer des commandes sur mesure pour répondre aux demandes des consommateurs. La journée portes ouvertes a été l'occasion de présenter un total de 21 technologies avancées.

En prolongeant son engagement, Hyundai Mobis fera sa deuxième apparition consécutive au salon de l'automobile de Détroit aux États-Unis, qui débutera le 13 septembre. L'entreprise s'est engagée à renforcer ses alliances commerciales avec les constructeurs automobiles mondiaux locaux en présentant des produits stratégiques, notamment des systèmes d'infodivertissement et de surveillance dans l'habitacle.

Le marché nord-américain est une plaque tournante essentielle pour Hyundai Mobis, car il génère constamment un volume important de commandes à l'étranger. Plus précisément, l'entreprise a enregistré des commandes d'une valeur remarquable de 2,28 milliards de dollars en Amérique du Nord au cours du premier semestre de cette année. Étant donné que l'objectif global annuel de l'entreprise en matière de commandes est de 5,36 milliards de dollars, l'Amérique du Nord représente incontestablement une part importante de cet objectif. Hyundai Mobis est prête à poursuivre sa croissance et prévoit d'augmenter son volume de commandes en Amérique du Nord grâce à des initiatives de vente centrées sur le client, y compris des journées techniques spécialisées pour les fournisseurs automobiles locaux.

