ROBOOTER présente des fauteuils roulants à la fine pointe de la technologie et introduit la prochaine génération de solutions de mobilité personnelle intelligente au salon REHACARE

MESSE DUSSELDORF, Allemagne et SHANGHAI, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ROBOOTER, un important fabricant et fournisseur de fauteuils roulants électriques, s'apprête à dévoiler deux nouveaux produits, le fauteuil roulant électrique amélioré E60 et le fauteuil roulant en fibre de carbone LT20, au salon REHACARE de cette année, qui se tiendra à Messe Dusseldorf, en Allemagne, du 13 au 16 septembre. ROBOOTER présentera également un appareil de mobilité personnelle intelligent à l'occasion de cet événement. La participation de ROBOOTER au plus grand salon mondial de la rééducation et des soins renforcera le leadership de la société dans l'industrie mondiale des dispositifs de mobilité.

La série E de ROBOOTER est conçue pour répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées, en mettant l'accent sur la commodité, le confort et l'intelligence. S'appuyant sur la conception du cadre de son prédécesseur, le E40, le ROBOOTER E60 conserve le mécanisme simple de pliage en deux étapes et le dossier ergonomique. Il se distingue par ses roues avant omnidirectionnelles de 10 pouces, dotées de ressorts amortisseurs qui permettent de tourner sans effort à 360° sur place, ce qui améliore la maniabilité dans les espaces intérieurs restreints et une adaptabilité supérieure sur les surfaces routières complexes. Cette conception élargit l'application de l'appareil à un large éventail de situations en intérieur et en extérieur.

Le fauteuil roulant LT20, avec son châssis en fibre de carbone, est à la fois compact et léger, puisqu'il ne pèse que 12,2 kg. Malgré sa légèreté, le fauteuil roulant peut supporter des personnes pesant jusqu'à 100 kg, ce qui le rend tout à fait adapté aux besoins modernes en matière de transport. Une fois pliée, cette solution offre une portabilité exceptionnelle puisqu'elle peut facilement entrer dans le coffre d'une voiture ou être transportée dans un bus, un train ou un métro. Le déploiement rapide de cette série devrait accroître la part de marché de ROBOOTER en Europe.

Pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs du monde entier, ROBOOTER donne la priorité à l'intelligence pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, en mettant l'accent sur la sécurité active. Au cours du salon, la société présentera le ROBOOTER X40, un appareil de mobilité personnelle intelligent et avancé. Équipé d'une suite de multi-capteurs, cet appareil utilise une technologie de pointe pour améliorer la détection et la réponse environnementale. Grâce à la modélisation du Big Data, le système présente des caractéristiques uniques telles que la stabilité directionnelle, la décélération en cas d'obstacle, le régulateur de vitesse et le suivi actif.

ROBOOTER continuera d'innover dans le secteur des dispositifs de mobilité, dans le but d'aider les utilisateurs de manière plus intelligente. Guidée par sa mission de créer un nouvel écosystème de déplacement assisté, l'entreprise adoptera des technologies émergentes telles que l'internet des objets (IdO), les mesures de sécurité active et l'interaction vocale pour mener la transformation intelligente du secteur.

