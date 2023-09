Xinhua Silk Road : La ville de Quanzhou, dans l'est de la Chine met les bouchées doubles pour stimuler le développement intégré du tourisme culturel





BEIJING, 13 septembre 2023 /CNW/ - Quanzhou, de la province côtière du Fujian, dans l'est de la Chine, une ville du patrimoine culturel mondial offrant de magnifiques paysages, a progressé et n'a ménagé aucun effort pour créer un nouveau modèle de développement pour son secteur du tourisme afin de devenir une ville de tourisme et de loisirs de classe mondiale.

On apprend que Quanzhou a pleinement exploité ses avantages uniques sur le plan des ressources culturelles au cours des dernières années, favorisant le rayonnement de la ville sur la scène mondiale. Une série d'activités culturelles menées et conçues par le gouvernement local, comme des spectacles valorisant le patrimoine culturel immatériel et le Maritime Silk Road International Arts Festival ont mis en valeur le patrimoine culturel consacré et l'offre culturelle de la ville.

En outre, le tourisme de nuit est progressivement devenu un moyen important pour les touristes de ressentir pleinement la culture et la vie sur la scène locale. Quanzhou a présenté des expositions de lanternes et des foires nocturnes qui ont attiré la population locale et les visiteurs. En outre, un parc de l'industrie culturelle et créative à Quanzhou a été sélectionné parmi la deuxième série d'offres culturelles et touristiques nocturnes nationales de la Chine.

Quanzhou est un joyau du patrimoine mondial, et son patrimoine culturel est sa ressource la plus intéressante. La ville a accordé une attention particulière à la protection et à l'utilisation de son patrimoine culturel. Par exemple, les vieux bâtiments élégants ont été rajeunis et dotés de nouveaux formats, ils ont été convertis en cafés, restaurants, boutiques culturelles et créatives dans lesquels les touristes peuvent boire un café, regarder des expositions d'art et découvrir le charme des anciens bâtiments de style occidental.

De plus, Quanzhou n'a jamais cessé d'explorer l'intégration des traditions et de la mode. La créativité a donné un nouveau sens et ajouté de la valeur à la culture historique de la ville et a donné un nouvel élan à son industrie touristique. Les statistiques ont démontré que, pendant les vacances du 1er mai de cette année, le marché touristique de Quanzhou a inauguré une reprise complète, recevant un total de 3 058 500 touristes, une augmentation de 95 % par rapport à l'année précédente, et cumulant des recettes touristiques de 2,15 milliards de yuans, une augmentation de 110,2 % par rapport à l'année précédente.

