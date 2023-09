Plaisir de conduire : Dongfeng Passenger Vehicles au service du rêve





MAGE, un tout nouveau SUV compact de Dongfeng Passenger Vehicles, a récemment été lancé en Chine. Équipé de la première boîte de vitesses hybride intelligente à 4 rapports au monde et d'un moteur hybride spécial avec un rendement thermique de plus de 45 %, il offrira des choix plus diversifiés aux consommateurs du monde entier.

Par ailleurs, les produits de série populaires de Dongfeng Passenger Vehicles, la « FAMILLE SHINE » pleine de jeunesse, de vitalité et de passion, déferlent sur le monde. Son modèle représentatif, le SHINE MAX, est doté d'une calandre numérique en forme de bang sonique et de phares LED en forme d'oeil du cyclone. L'intérieur du véhicule a été conçu de manière asymétrique et le panneau de commande central est de grande taille. Les longueurs et largeurs de 4 797 mm et 1 870 mm offrent beaucoup d'espace aux consommateurs. La combinaison de puissance « Mach Power 1.5T+7DCT300 » est équipée d'une puissance maximale de 140 Kw et d'un couple maximal de 300 N-m, avec une puissance de sortie douce et forte et des changements de vitesse souples.

Autre chef-d'oeuvre de Dongfeng Passenger Vehicles, le HUGE s'est imprégné du design du « Wind ». Le design de la grille de retour d'air en cascade est très futuriste, et la bande lumineuse intégrée est reliée aux feux de jour à LED « Windward Flag », ce qui confère force et élégance au véhicule. De plus, le copilote de HUGE est équipé de série d'un « Queen Seat », qui regroupe toute une série de fonctions confortables telles que l'appui-tête aviation, le repose-jambes électrique et le dossier réglable à 10 vitesses, pour le plus grand respect et le plus grand plaisir des consommateurs et une meilleure expérience hybride.

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=pIj-lGeK8iY

Fidèle à la mission de la marque « DRIVE YOUR DREAMS », Dongfeng Passenger Vehicles a continuellement répondu à la demande des clients en matière de véhicules avec une évolution itérative. À l'heure actuelle, la « famille SHINE », comprenant SHINE, SHINE GS et SHINE MAX, a été lancée sur le marché mondial. Avec AX7 MACH, la matrice des produits de puissance Mach sera formée, et les modèles vedettes suivants, tels que HUGE et MAGE, seront lancés sur le marché. Avec l'arrivée de l'ère de Dongfeng Smart Power, les marques électriques pures de Dongfeng NANO et e? rejoindront bientôt la famille des Dongfeng Passenger Vehicles et auront un contact à distance zéro avec les consommateurs du monde entier.

Dongfeng Passenger Vehicles adhérera à l'avenir au positionnement de la marque « Driving Fun that Excites », rendra hommage à tous les passionnés qui poursuivent leurs rêves, et fournira constamment des produits de qualité supérieure, à la pointe de la technologie, offrant une expérience de conduite complète et un aspect extérieur sportif.

13 septembre 2023

