Les inscriptions sont désormais ouvertes pour l'événement « Accélérateur de l'entrepreneuriat féminin » organisé dans le cadre de l'UNGA78, qui célèbre ses quatre années d'existence





Dans le cadre de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'Accélérateur de l'entrepreneuriat féminin (WEA, pour son sigle en anglais) est fier d'annoncer un événement majeur mettant en lumière le besoin pressant de financement pour les entreprises dirigées par des femmes. Cette initiative est le fruit d'une collaboration avec les agences des Nations Unies participant au WEA, dont Mary Kay Global, Yildiz Holding, et le Women Entrepreneurs Act initiative (WE Act) des pays du Women20 (W20).

« Capital inclusif : renforcer les capacités des femmes entrepreneurs à l'échelle mondiale »

Salle de conférence 2, Siège des Nations Unies, New York

Jeudi 21 septembre 2023. Heure : 18h00 - 20h00 ET

L'événement vise à favoriser le dialogue entre les parties prenantes de l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin. Les discussions porteront sur les défis financiers auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées, sur l'importance de l'investissement inclusif et sur la nécessité pour les entités corporatives et les entreprises d'adopter une perspective de genre dans leurs processus de prise de décision.

« Grâce à la création de l'Accélérateur de l'entrepreneuriat féminin, Mary Kay a permis d'ouvrir une nouvelle procédure d'intervention pour le secteur privé », a déclaré Deborah Gibbins, COO et CFO de Mary Kay Inc. « Le WEA est un instrument de partenariat novateur dans le cadre duquel les Nations Unies, les secteurs public et privé, les organisations de la société civile et les experts en politique travaillent de manière conjointe pour transformer le monde AVEC et POUR les femmes entrepreneurs ».

La soirée débutera par un mot de bienvenue de la part de la direction exécutive d' ONU Femmes suivi d'une présentation de Fulya Fraser, CGO chez Pladis ? qui fait partie de la famille d'entreprises Yildiz Holding.

Deux tables rondes permettront d'approfondir les sujets abordés :

The event's keynote will be delivered by Shazi Visram, fondatrice et CEO des marquesHappy Family.

Les inscriptions restent ouvertes jusqu'au dimanche 17 septembre 2023 à 23:59 ET pour une participation en présentiel au siège de l'ONU, à New York. L'événement sera retransmis en direct sur le site Web TV pour les personnes qui ne pourront pas y assister.

À propos du Women's Entrepreneurship Accelerator

L'Accélérateur de l'entrepreneuriat féminin (WEA) est un partenariat multipartite en faveur de l'entreprenariat féminin établi lors de l'AGNU 74. Il réunit six agences des Nations Unies, l'Organisation internationale du travail (OIT), le Centre du commerce international (CCI), l'Union internationale des communications (UIT), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Pacte mondial des Nations Unies (PMNU), ONU Femmes et Mary Kay Inc. afin de donner plus de pouvoir à 5 millions de femmes entrepreneurs d'ici 2030.

L'objectif ultime de cette initiative consiste à maximiser l'impact de l'entrepreneuriat féminin sur le développement afin d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD) en créant un écosystème favorable aux femmes entrepreneurs dans le monde entier. L'accélérateur illustre le pouvoir de transformation d'un multipartenariat d'une ampleur exceptionnelle visant à exploiter le potentiel des femmes entrepreneurs.

13 septembre 2023 à 21:10

