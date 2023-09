SÉLECTION DES FINALISTES DU PRIX MONDIAL DU PLURALISME 2023





Le Centre mondial du pluralisme reconnaît les efforts mondiaux exceptionnels qui aident à rendre les sociétés plus inclusives

OTTAWA, Ontario, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pour répondre au besoin urgent de soutenir les contributions positives en faveur de la diversité, le Centre mondial du pluralisme a annoncé aujourd'hui les 10 finalistes du Prix mondial du pluralisme 2023. Le prix célèbre le travail inspirant et courageux qui contribue à bâtir des sociétés plus inclusives, où la diversité est valorisée et protégée.

« La créativité, le courage et l'engagement des finalistes de cette année ont une importance capitale en cette période, a déclaré Meredith Preston McGhie, secrétaire générale du Centre mondial du pluralisme. Alors que le monde entier fait face à une polarisation croissante, il est essentiel de mettre en valeur les contributions des leaders du pluralisme, qui créent des sociétés plus inclusives et pacifiques où la diversité est valorisée. J'espère que ces exemples nous encourageront tous à suivre leur exemple et à agir. »

Le président du jury, le Dr Marwan Muasher, membre du Carnegie Endowment for International Peace et ancien ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre de Jordanie, a affirmé : « Les finalistes du Prix ont apporté une contribution exceptionnelle à la promotion du pluralisme dans certains des contextes les plus difficiles du monde. Ils renforcent leurs collectivités en les aidant à jeter les bases d'un respect mutuel, d'une coopération et d'un but commun. »

Les nominés font l'objet d'un examen rigoureux et les finalistes sont sélectionnés par un jury international indépendant d'experts. Les finalistes de cette année s'efforcent de renforcer le pluralisme au sein de leurs sociétés, et ce dans un large éventail de domaines, dont la consolidation de la paix, la traduction, les entreprises sociales, la thérapie sportive, la narration, la technologie et d'autres encore.

Parmi les 10 finalistes, trois seront désignés vainqueurs et sept recevront une mention honorable lors d'une cérémonie prévue en novembre à Ottawa, au Canada. Chaque gagnant recevra la somme de 50 000 $ (CAD) pour l'aider à poursuivre son travail en faveur du pluralisme.

Voici les finalistes du Prix mondial du pluralisme 2023 :

Build Up (Kenya/États-Unis/Monde)

Deeyah Khan (Norvège/États-Unis)

Esther Omam (Cameroun)

Le Global Interfaith Network for People of All Sexes, Sexual Orientations, Gender Identities and Expressions ? GIN-SSOGIE (Afrique du Sud/Monde)

India Love Project (Inde)

Lea Baroudi (Liban)

Politize! Institut d'éducation civique (Brésil)

Red de Intérpretes y Promotores Interculturales Asociación Civil (Mexique)

REFORM : L'Association palestinienne pour l'autonomisation et le développement local (Palestine)

Touché (Belgique)

Le communiqué de presse complet et plus d'informations sur les nominés sont disponibles ici .

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS, VEUILLEZ CONTACTER : Calina Ellwand, directrice principale, Communications et affaires publiques, Centre mondial du pluralisme, +1-613-688-0137, [email protected]

13 septembre 2023 à 20:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :