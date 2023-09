Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 14 septembre 2023





QUÉBEC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 14 septembre 2023. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales

Heure : 10 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Inauguration du Centre d'autisme À pas de géant

Heure : 18 h 20

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, M. Bernard Drainville, ainsi que de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras et photographes qui souhaitent assister à l'inauguration doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

