Belkin présente ses protecteurs d'écran UltraGlass 2 pour les modèles iPhone 15, disponibles dès maintenant





Belkin, marque leader de l'électronique grand public depuis 40 ans, annonce aujourd'hui la disponibilité de sa protection d'écran la plus solide, conçue pour les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Le protecteur d'écran Belkin UltraGlass 2 est conçu pour offrir une protection supplémentaire contre les chocs, jusqu'à 2,7 fois plus résistante que les protecteurs en verre trempé standard.1 Ils peuvent être commandés dès maintenant sur belkin.com et apple.com.

Le protecteur d'écran Belkin UltraGlass 2, qui offre une protection encore plus grande pour le verre de smartphone le plus résistant au monde, reste ultramince (0,29 mm) et s'adapte à l'expérience native de l'écran tactile. UltraGlass 2 est le verre le plus solide et le plus durable de Belkin à ce jour, avec des résultats de test de chute jusqu'à 24 % supérieurs à ceux de l'UltraGlass original primé.2

L'emballage 100 % sans plastique inclut le protecteur d'écran Belkin UltraGlass 2, un chiffon de nettoyage et un autocollant de dépoussiérage pour éviter les bulles d'air, ainsi que le plateau breveté Easy Align pour un alignement parfait et une application infaillible.

Pour plus d'informations sur les protections d'écran Belkin, consultez la collection ScreenForcetm pour la gamme iPhone 15 ici : https://www.belkin.com/products/screen-protectors/screen-protectors-for-iphone/

Prix et disponibilité

La collection de protecteurs d'écran Belkin UltraGlass 2 pour la nouvelle gamme iPhone 15 est disponible sur belkin.com et apple.com dès aujourd'hui au prix de 39,95 USD et sera disponible plus tard ce mois-ci dans les Apple Store du monde entier.

L'application professionnelle gratuite de la protection d'écran via le nouveau système de protection d'écran est disponible dans les Apple Store du monde entier ; les clients doivent acheter le protecteur d'écran en magasin. Le système de protection d'écran d'Apple permet d'appliquer une protection d'écran en quelques minutes avec une précision d'expert et une finition impeccable pour une satisfaction maximale du client.

À propos de Belkin

Belkin est un leader du marché des accessoires qui propose depuis 40 ans des solutions d'alimentation, de protection, de productivité, de connectivité, audio, de sécurité et de domotique pour une large gamme d'appareils électroniques grand public et d'environnements d'entreprise. Conçus en Californie du Sud et vendus dans plus de 100 pays à travers le monde, les produits de Belkin permettent aux gens de mieux profiter de la vie chaque jour, que ce soit à la maison, au travail ou lors de nouvelles aventures. En 2018, Belkin International a fusionné avec Foxconn Interconnect Technology afin de renforcer son influence mondiale tout en maintenant ses priorités en matière de recherche et développement, de communauté, d'éducation et de développement durable. Belkin reste à jamais inspiré par les gens et la planète sur laquelle nous vivons.

1 D'après des tests de chute internes utilisant du papier de verre rugueux, 80 % des protections d'écran ont survécu à une chute d'une hauteur de 1,07 m, contre 0,4 m pour le verre d'aluminosilicate trempé conventionnel.

2 D'après des tests de chute internes utilisant du papier de verre rugueux, 80 % des protections d'écran ont survécu à une chute d'une hauteur maximale de 1,07 m, contre 0,86 m pour l'ancien Belkin UltraGlass.

13 septembre 2023 à 17:35

