Les banques au Canada soutiennent les efforts de secours internationaux au Maroc et en Libye





TORONTO, le 13 sept. 2023 /CNW/ - En réponse au tremblement de terre dévastateur au Maroc et aux inondations catastrophiques en Libye, les banques canadiennes offrent aide et soutien aux organismes qui assurent les secours immédiats, participent aux efforts de rétablissement et entreprennent des activités de renforcement de la résilience et de préparation aux désastres. Pour ce faire, plusieurs banques acceptent les dons dans leurs succursales au profit des fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne, et elles font des dons corporatifs directement à la CRC et à d'autres organismes locaux qui coordonnent l'aide sur place.

Dons corporatifs

Les banques suivantes font un don combiné total de 340 000 $ à des organismes qui assurent les efforts de rétablissement dans les régions sinistrées, notamment la Croix-Rouge canadienne, au nom du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Médecins sans frontières et Global Medic.

BMO

Banque Laurentienne

Banque Nationale

Banque RBC

Banque Scotia

Groupe Banque TD

La CIBC et Simplii Financial feront un don au fonds de secours aux victimes du séisme au Maroc de la Fondation CIBC.

La population peut aider

Les particuliers qui le désirent peuvent faire un don au Fonds de secours : Séisme au Maroc et au Fonds de secours : Inondations en Libye de la Croix-Rouge canadienne directement sur https://www.croixrouge.ca/, en appelant au 1-800-418-111, ou, du 13 septembre au 4 octobre, dans une succursale ou en ligne, s'il y a lieu, auprès de l'une des banques suivantes. Les dons serviront à apporter de l'aide aux personnes les plus gravement touchées dans les zones sinistrées.

Banque RBC

Banque Scotia

Groupe Banque TD

Plusieurs banques encourageront aussi leurs employés à faire des dons en ligne. Depuis toujours, les banques apportent leur aide aux fonds de secours humanitaires et d'urgence au Canada et dans le monde, en appui aux personnes affectées par les événements météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et les conflits, y compris es ravages causés par les feux de forêt en Alberta, en Nouvelle-Écosse et dans le Canada atlantique, ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique.

« Les banques canadiennes comprennent le besoin désespéré pour de l'aide au Maroc et en Libye. En encourageant les dons et en contribuant aux efforts des organismes qui coordonnent les secours sur place, nous espérons aider à acheminer le plus rapidement possible une aide humanitaire cruciale aux personnes sinistrées. »

- Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

13 septembre 2023 à 16:45

