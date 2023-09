Maja Lindstrom rejoint Angelo Gordon comme directrice générale, alors que le Cabinet établit sa présence dans les pays nordiques





Angelo, Gordon & Co, L.P. (« Angelo Gordon » ou le « Cabinet »), un cabinet d'investissement alternatif de 73* milliards de dollars axé sur le crédit et l'investissement immobilier, a annoncé aujourd'hui que Maja Lindstrom, ancienne directrice générale du développement des entreprises pour la région EMEA, chez Barings, a rejoint le Cabinet pour occuper le poste de directrice générale au sein de son groupe de partenariat avec les clients. Mme Lindstrom, qui possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du développement des entreprises et des relations investisseurs, sera le fer de lance de l'élargissement de la clientèle d'Angelo Gordon en Europe du Nord et en Israël. Basée à Copenhague, elle relève d'Alan Isenberg, responsable mondial du groupe de partenariat avec les clients d'Angelo Gordon.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Maja chez Angelo Gordon alors que nous cherchons à élargir notre présence sur le terrain et notre réseau institutionnel en Europe », a déclaré M. Isenberg. « Nous pensons que l'expérience considérable de Maja et l'ampleur de ses relations institutionnelles nous positionnent parfaitement pour être en mesure d'offrir de nouvelles opportunités à une communauté d'investisseurs très sophistiquée ».

« Angelo Gordon est bien connu des investisseurs institutionnels dans le monde entier, et je suis heureuse de rejoindre le Cabinet à une étape passionnante de son évolution. Je me réjouis de participer à la croissance et à la diversification de notre clientèle tout en servant les partenaires de longue date d'Angelo Gordon », a ajouté Mme Lindstrom.

Avant de rejoindre Barings, Mme Lindstrom était directrice du développement des entreprises pour la région EMEA chez Babson Capital Management. Au début de sa carrière, elle a occupé des postes dans les équipes de relations investisseurs et des ventes chez Armajaro Asset Management et Storm Capital Management. Mme Lindstrom est diplômée avec mention de l'université de Westminster, où elle a obtenu une licence de commerce, avec une spécialisation en finance et en marketing.

À PROPOS D'ANGELO, GORDON & CO., L.P.

Angelo, Gordon & Co, L.P. (« Angelo Gordon ») est l'un des principaux cabinets d'investissement alternatif, fondé en novembre 1988. Le Cabinet gère actuellement environ 73 milliards de dollars* et est principalement axé sur les stratégies de crédit et d'investissement immobilier. Angelo Gordon compte plus de 650 employés, dont plus de 200 professionnels de l'investissement. Son siège social est situé à New York, et possède des bureaux associés ailleurs aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site à l'adresse suivante www.angelogordon.com.

*Les actifs sous gestion d'Angelo Gordon (le « Cabinet »), qui s'élèvent actuellement à environ 73 milliards de dollars au 31 décembre 2022, reflètent l'effet de levier lié aux actifs au niveau du fonds. Avant le 15 mai 2023, le Cabinet calculait ses actifs sous gestion comme des actifs nets sous gestion sans effet de levier, ce qui a donné lieu à des actifs sous gestion du Cabinet à hauteur d'environ 53 milliards de dollars au 31 décembre 2022. La différence indique un changement dans la méthode de calcul des actifs sous gestion du Cabinet et non un changement important dans les activités de conseil en investissement du Cabinet. Pour une description des facteurs pris en compte par le Cabinet lors du calcul des actifs sous gestion, veuillez cliquer sur le lien du document d'information ici.

