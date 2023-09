OLYMEL ANNONCE LA FERMETURE DE SON USINE DE PARIS ET LA HAUSSE DES CAPACITÉS DE PRODUCTION DE SON USINE DE SURTRANSFORMATION DE VOLAILLE D'OAKVILLE, EN ONTARIO





PARIS, ON, le 13 sept. 2023 /CNW/ - C'est avec regret que la direction d'Olymel annonce la fermeture définitive de son usine de surtransformation de volaille de Paris, en Ontario. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un projet de réaménagement et d'optimisation du secteur de la volaille transformée de l'entreprise qui permettra par ailleurs une augmentation des capacités de son usine de surtranformation de volaille d'Oakville, située à environ 80 kilomètres au nord-est de Paris, ainsi que le transfert vers cette usine de la production qui avait cours à Paris.

La fermeture de l'usine de Paris affectera un total de 93 employés qui ont été informés de cette nouvelle aujourd'hui. Chaque employé a également reçu une lettre précisant que la date de fermeture de l'usine a été fixée au 22 décembre prochain ce qui porte à 14 semaines le préavis de fermeture.

RELOCALISATION

La direction d'Olymel invitera les employés de son usine de Paris qui le désirent à se relocaliser dans un autre établissement de l'entreprise, notamment dans ses installations de surtransformation d'Oakville ou à son usine d'abattage, de découpe et de désossage de volailles de Port Colborne, toutes deux situées dans des régions proches de Paris, ainsi que dans ses deux usines de transformation de volaille de Brampton, en Ontario également. Un plan de relocalisation sera mis en oeuvre au cours des prochaines semaines.

INVESTISSEMENT DE 8 M$ À L'USINE D' OAKVILLE ET AUTRES RETOMBÉES

Cette réorganisation des capacités de production dans le secteur de la volaille transformée d'Olymel en Ontario entraînera un investissement de 8 millions de dollars à l'usine d'Oakville, ainsi que des travaux majeurs de réaménagement qui débuteront au cours des prochaines semaines. Ces travaux comprendront l'installation à Oakville d'une des deux lignes de production de l'usine de Paris. Ce réaménagement aura également un impact positif sur l'usine de produits de volaille d'Orenda à Brampton, en Ontario, notamment pour les opérations de barattage. Cette réorganisation permettra également l'installation d'équipements de l'usine de Paris à l'usine de surtransformation de volaille de Ste-Rosalie, en Montérégie Est, au Québec, réduisant d'autant les coûts d'acquisition de ces équipements, accroissant les capacités de production de certains produits de volaille et améliorant les perspectives d'emplois. Une fois les travaux terminés, les opérations à l'usine d'Oakville nécessiteront un apport additionnel en main-d'oeuvre de plus de 62 employés, portant les effectifs de l'établissement à un total de 180. L'entreprise évaluera toutes les possibilités quant à l'avenir des installations de Paris, incluant la mise en vente, et fera connaître ses intentions au moment opportun.

« La décision de procéder à la fermeture définitive de l'usine de Paris a été longuement mûrie et le choix de regrouper l'ensemble des opérations de Paris avec celles de notre usine d'Oakville s'est imposée pour des raisons de gains d'efficience et d'économies. Ce choix évitera à l'entreprise des investissements coûteux envisagés à l'usine de Paris pour la mise à jour de ses équipements, notamment afin d'éliminer les nuisances sonores et les odeurs qui incommodaient le voisinage. Après les travaux de réaménagement l'usine d'Oakville disposera des capacités nécessaires pour mener à bien ses opérations actuelles tout en intégrant les activités de l'usine de Paris. Je sais que cette fermeture est une dure nouvelle pour les employés de Paris et je leur exprime toute la reconnaissance de l'entreprise pour ces années de loyaux services. D'ici la fermeture, en décembre, Olymel déploiera tous les efforts nécessaires pour faciliter la transition vers une relocalisation ou un emploi dans un autre secteur », d'affirmer le président-directeur général d'Olymel, Yanick Gervais.

Après la fermeture de l'usine de Paris, Olymel disposera de 5 usines en Ontario, soit l'usine d'abattage, de découpe et de désossage de volailles de Port Colborne, l'usine de surtransformation de volaille d'Oakville, les usines de désossage et de surtransformation de volaille de Westwyn et de produits panés d'Orenda toutes les deux situées à Brampton et enfin, l'usine de surtransformation de porc de Cornwall. Au total, Olymel opère au Canada 24 usines dont les activités se répartissent entre la transformation de porc et de volaille et 5 centres de distribution.

À PROPOS D'OLYMEL

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. L'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick et emploie plus de 13 000 personnes. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, La Fernandière, Pinty's, Tour Eiffel et F. Ménard.

13 septembre 2023 à 16:00

