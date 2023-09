Alkegen nomme Gaetan Borgers au poste de président de la section Batterie





Alkegen, société de matériaux de spécialité de qualité supérieure, pionnière en matière de solutions innovantes pour l'industrie des batteries, a annoncé aujourd'hui la nomination de Gaetan Borgers au poste de président de sa division consacrée aux batteries.

« La nomination de Gaetan marque la prochaine étape dans la quête d'Alkegen de révolutionner les technologies de stockage d'énergie et souligne notre engagement continu à fournir des solutions transformatrices à nos clients », a déclaré John Dandolph, PDG d'Alkegen. « Sa combinaison particulière d'expertise technique et de réalisations commerciales jouera un rôle essentiel alors que nous unissons le portefeuille de batteries en expansion rapide d'Alkegen sous sa propre structure et nous nous attelons à répondre à la demande croissante de nos clients. Nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille Alkegen. »

Né et élevé en Belgique, Borgers a commencé sa carrière dans le domaine de la chimie du silicium chez Dow Corning, où il a joué un rôle clé dans l'établissement de la stratégie commerciale solaire de l'entreprise et supervisé le lancement de sa première série de produits solaires innovants. Il a ensuite emménagé au Japon pour se concentrer sur le développement de matériaux pour les batteries lithium-ion. L'expertise et l'engagement de Borgers dans les solutions énergétiques durables et les technologies propres ont conduit à sa nomination en tant que vice-président exécutif de la division solaire de Soitec et président de Soitec US, où il a dirigé le développement de systèmes photovoltaïques concentrés. Plus récemment, Borgers a occupé le poste de directeur commercial de Nexeon, un fabricant de matériaux d'anode à base de silicium.

« Je suis vraiment honoré de rejoindre Alkegen et de diriger sa division batterie », a déclaré Borgers. « Le potentiel d'innovation en matière de stockage d'énergie est immense, et je suis ravi de collaborer avec l'équipe exceptionnelle qu'Alkegen a créée pour façonner notre avenir et guider l'évolution continue de notre portefeuille novateur de produits de batteries, y compris notre technologie révolutionnaire de batterie à anode de silicium, SiFAB®. »

Alkegen développe un large portefeuille de technologies de matériaux pour batteries afin de rendre les batteries au lithium plus sûres tout en contribuant à prolonger la durée de vie des batteries et à accélérer le temps de charge. Pour en savoir plus sur le portefeuille de produits de batterie innovants d'Alkegen, visitez le site suivant : www.alkegen.com/battery.

Pour plus d'informations sur Alkegen, visitez www.alkegen.com.

À propos d'Alkegen

Alkegen fabrique des matériaux de spécialité premium utilisés dans des applications avancées, telles que : les véhicules électriques, le stockage d'énergie, la filtration, la protection contre les incendies et l'isolation à haute température, entre autres. Alkegen est intégré verticalement à travers plusieurs plateformes de technologie de processus, avec pour objectif ultime d'économiser de l'énergie, de réduire la pollution et d'améliorer la sécurité des personnes, des bâtiments et des équipements en remplissant sa mission qui consiste à rendre le monde plus sain, à vivre de manière plus écologique et à aller plus loin que jamais. Alkegen possède plus de 60 installations de fabrication réparties dans 12 pays et emploie plus de 7 500 employés à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site ci-après www.alkegen.com.

13 septembre 2023 à 14:15

