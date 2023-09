Armis lance Armis Centrixtm, la plateforme de gestion de cyber-exposition basée sur l'IA





Armis, l'entreprise de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence d'actifs, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Armis Centrixtm, la plateforme de gestion de cyber-exposition basée sur l'IA. Armis Centrixtm est une plateforme transparente, fluide et basée sur le cloud qui sécurise de manière proactive tous vos actifs, remédie aux vulnérabilités, bloque les menaces et protège l'ensemble de votre surface d'attaque.

Armis Centrixtm permet aux organisations de découvrir, de contextualiser, d'enrichir et de profiler chaque actif dans leur environnement tout en construisant une ligne de défense en s'appuyant sur les scores de risque, les politiques, les alertes et les visualisations d'Armis Centrixtm Asset Intelligence et, surtout, en hiérarchisant les efforts contre les expositions qui comptent pour votre entreprise. Armis Centrixtm s'intègre également aux outils d'exécution et de tickets existants pour établir des flux de travail de bout en bout et une véritable gestion du cycle de vie des risques ainsi que pour suivre les efforts de réduction des risques afin de facilement rendre compte des progrès réalisés. Armis Centrixtm prend des mesures proactives, détecte les menaces et stoppe les attaques pour établir des flux de travail opérationnels et suivre la réduction des risques.

« Dans un monde sans périmètre, où les actifs sont connectés numériquement, les frontières traditionnelles de la cybersécurité n'existent plus. Les anciens systèmes sur site et les solutions ponctuelles ne sont plus adaptés, laissant votre surface d'attaque et vos actifs les plus critiques ouverts et exposés aux cyber-criminels et à de multiples acteurs malveillants », déclare Nadir Izrael, directeur technique et cofondateur d'Armis. « L'échelle immense et la nature dynamique de la surface d'attaque nécessitent une approche entièrement différente, axée sur l'IA, et c'est là qu'intervient Armis Centrixtm : l'IA qui propulse une suite d'outils puissants permettant de gérer l'exposition aux cyber-risques. »

Armis Centrixtm aide les organisations à voir, à défendre et à gérer l'ensemble de leur surface d'attaque, en protégeant en permanence leurs actifs critiques contre les cybermenaces. Né dans le cloud et basé par l'IA, seul Armis Centrixtm offre une véritable approche modulaire de la gestion de la cyber-exposition couvrant les besoins de cybersécurité les plus critiques pour nos clients à travers 4 solutions :

Gestion et sécurité des actifs - Inventaire complet de tous les types d'actifs permettant à toute organisation de voir et de sécuriser la surface d'attaque

Inventaire complet de tous les types d'actifs permettant à toute organisation de voir et de sécuriser la surface d'attaque Sécurité OT/IOT - Voir et sécuriser les réseaux OT/IOT et les actifs physiques, assurer le temps de fonctionnement et développer une stratégie de sécurité efficace et complète

Voir et sécuriser les réseaux OT/IOT et les actifs physiques, assurer le temps de fonctionnement et développer une stratégie de sécurité efficace et complète Sécurité des dispositifs médicaux - Visibilité et sécurité complètes pour tous les dispositifs médicaux, les actifs cliniques et l'ensemble de l'écosystème des soins de santé - sans aucune interruption des soins aux patients

Visibilité et sécurité complètes pour tous les dispositifs médicaux, les actifs cliniques et l'ensemble de l'écosystème des soins de santé - sans aucune interruption des soins aux patients Hiérarchisation des vulnérabilités et remédiation - Consolidation, hiérarchisation et remédiation de toutes les vulnérabilités ; amélioration du délai moyen de remédiation (MTTR) grâce à des flux de travail automatiques de remédiation et de tickets

« Il s'agit d'une avancée révolutionnaire qui va changer la façon dont les entreprises répondent aux questions clés concernant leur position en matière de cybersécurité », déclare Dana Gilboa, directrice des produits chez Armis. « Armis peut aider les organisations à réduire les risques liés à leurs cyber-actifs et à protéger l'ensemble de la surface d'attaque en fournissant les informations nécessaires pour aligner les efforts en matière de sécurité et d'affaires. Au bout du compte, nous pouvons avec cette approche fournir aux organisations la tranquillité d'esprit dont elles ont besoin, en leur permettant de voir, de protéger et de gérer tous leurs actifs critiques. »

Armis Centrixtm est agnostique sur le plan industriel, ce qui permet aux secteurs de la fabrication, de la santé et médical, des technologies de l'information, de l'énergie et des services publics, des services financiers, des transports, des télécommunications et des médias, du secteur public et à bien d'autres encore de bénéficier de ses capacités. Armis collabore en outre avec les plus grands fournisseurs de technologie au monde pour s'assurer que ses clients puissent intégrer de manière transparente la plateforme Armis Centrixtm aux piles informatiques et de sécurité existantes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Armis Centrixtm, la plateforme de gestion de la cyber-exposition, rendez-vous sur armis.com/centrix ou contactez-nous via [email protected].

À propos d'Armis

Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence d'actifs, protège l'ensemble de la surface d'attaque et gère en temps réel l'exposition aux cyber-risques de l'organisation. Dans un monde en évolution rapide et sans périmètre, Armis garantit que les organisations voient, sécurisent, protègent et gèrent en permanence tous leurs actifs critiques. Armis sécurise des entreprises du Fortune 100, 200 et 500 ainsi que des gouvernements nationaux et des entités étatiques et locales en aidant à maintenir l'infrastructure critique, les économies et la société en sécurité 24 h/24 et 7 j/7. Armis est une société privée dont le siège se trouve en Californie.

13 septembre 2023 à 14:05

