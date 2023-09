Prévente de la version personnalisée de PulseQ AC Lite : Personnalisez votre expérience du véhicule électrique avec TOPDON





BARCELONE, Espagne, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La prévente de la version personnalisée de PulseQ AC Lite prendra fin le 24 septembre.

Enflammez votre expérience du véhicule électrique grâce à la révolutionnaire PulseQ AC Lite de TOPDON . Cette station de recharge intelligente pour véhicules électriques réinvente la commodité et l'intelligence des aventures électriques.

Dans un monde où les véhicules électriques prennent le dessus, TOPDON comprend la nécessité d'une solution de recharge qui correspond à l'efficacité et à l'adaptabilité de ces véhicules remarquables. PulseQ AC Lite répond à cette demande.

Imaginez une station de recharge qui non seulement recharge rapidement les véhicules des utilisateurs, mais s'aligne également sur leurs modes de vie et leurs préférences. PulseQ AC Lite est méticuleusement conçue pour s'intégrer parfaitement à leurs routines, offrant une personnalisation et une technologie d'avenir.

Caractéristiques principales:

Une nouvelle polyvalence: Conçue pour un large éventail de véhicules électriques avec une interface de type 2, offrant une puissance de charge de 7 KW à 22 KW.

Contrôle intuitif de l'application: Prenez le contrôle de votre processus de charge grâce à notre application mobile simple à utiliser. Qu'il s'agisse de la planification des recharges ou de l'estimation des coûts, le contrôle est à portée de main.

Des modes de charge adaptés: Choisissez votre mode de charge préféré - Plug and Charge, App Control ou RFID - pour qu'il soit aligné sur vos schémas de charge uniques.

La commodité de la commande vocale: Grâce à l'intégration transparente avec Amazon Alexa, profitez de la facilité de la recharge par commande vocale pour profiter d'un trajet véritablement mains libres.

Des plans de recharge personnalisés: Créez votre planning de recharge en fonction de votre emploi du temps quotidien et optimisez vos économies grâce aux heures creuses.

Une personnalisation créative: Exprimez-vous en personnalisant l'apparence de votre borne de recharge. Une feuille blanche à personnaliser à votre image.

À qui s'adresse le produit:

PulseQ AC Lite est conçue pour ceux qui ont adopté les véhicules à énergie nouvelle, les amateurs de véhicules électriques et tous ceux qui souhaitent une solution de recharge plus intelligente et plus personnalisée.

« Le lancement de PulseQ AC Lite marque une étape importante dans le monde de la recharge de véhicules électriques, a déclaré Mike Zhou, directeur général de TOPDON. Notre objectif est d'offrir plus qu'une solution fonctionnelle ; nous cherchons à faire écho aux préférences personnelles. »

Détails concernant la prévente:

La prévente de la version personnalisée de la PulseQ AC Lite prendra fin le 24 septembre.

En tant que pionnier de la technologie automobile, TOPDON se consacre à façonner l'avenir de la recharge des véhicules électriques. Rejoignez-nous dans ce voyage vers un avenir plus intelligent et plus électrisant.

Pour en savoir plus, écrivez-nous à l'adresse [email protected] . Pour connaître nos actualités et pour toute information, consultez notre site web sur https://eu.topdon.com/ . Améliorez votre expérience de recharge en créant une station de charge qui vous parle vraiment.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2208173/PulseQ_AC_Lite.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2087434/4268520/TOPDON_logo___black_Logo.jpg

13 septembre 2023 à 13:37

