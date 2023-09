HGrégoire célèbre son 30e anniversaire en tant que leader de l'industrie automobile en Amérique du Nord





HGrégoire, fleuron de l'industrie automobile québécoise, souligne une étape historique cette année en célébrant son 30e anniversaire. Depuis sa fondation en 1993, HGrégoire s'est imposée comme un pilier de l'industrie automobile grâce à sa vision novatrice, son engagement envers l'excellence et sa capacité à anticiper et à s'adapter aux évolutions technologiques et aux besoins changeants de sa clientèle.

« Alors que nous célébrons cette année un moment historique pour notre compagnie, je tiens avant tout à rendre hommage à tous nos fidèles clients, partenaires et employés d'hier et d'aujourd'hui, déclare John Hairabedian, président de HGrégoire. Grâce à eux, nous avons pu démontrer notre détermination à redéfinir l'expérience d'achat automobile, tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales. »

Depuis ses débuts, HGrégoire a été un perturbateur au sein de l'industrie automobile grâce à son modèle d'affaires et esprit novateurs. En introduisant une approche centrée sur le client et la transparence, l'entreprise a su bousculer les normes établies et offrir aux consommateurs une nouvelle façon d'acheter son automobile.

« Il y a 30 ans, nous avons entrepris cette aventure avec la vision audacieuse de rendre l'achat d'une voiture simple, transparente et accessible à tous, ajoute Greg Hairabedian, fondateur de HGrégoire. Alors que les concessions automobiles occupaient des lots très dispendieux et disposaient d'un nombre limité de voitures, nous avons conçu des mégacentres vastes et modernes où nous pouvions offrir un large inventaire de voitures en tout temps. Aujourd'hui, je suis fier de constater que cette vision, maintenant sous la gouverne de John, continue d'inspirer et de prioriser les clients. »

En évoluant au fil des ans, HGrégoire a su maintenir sa position en tant que chef de file dans le secteur automobile en Amérique du Nord, et ce, surtout grâce à son innovation technologique. L'entreprise a constamment adopté de nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle pour élargir sa base de clients et améliorer l'expérience d'achat. Cette approche avant-gardiste a permis à HGrégoire de rester à la tête de l'industrie et de répondre aux attentes en constante évolution des consommateurs, au Québec comme aux États-Unis, où l'entreprise s'est implantée avec succès en 2009 avec une première concession en Floride.

Aujourd'hui, HGrégoire a un chiffre d'affaires annuel dépassant les 2 milliards de dollars. Forte de cet héritage de succès et d'innovation, avec une équipe dédiée et des valeurs fortes, HGrégoire est prête à continuer de façonner l'avenir de l'industrie automobile pour les années à venir.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993 et célébrant plus de 30 ans de service cette année, HGrégoire s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée d'amateurs d'auto, HGrégoire exploite des concessions au Québec, en Floride et en Californie, offrant des véhicules neufs et d'occasion. Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

13 septembre 2023 à 13:05

