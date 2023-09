Capewell dévoile la nouvelle génération de systèmes de livraison aérienne pour soutenir les futurs combats





SOUTH WINDSOR, Connecticut, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Capewell, le partenaire d'ingénierie et de fabrication mondialement reconnu et fiable pour les solutions de livraison aérienne et de survie, a dévoilé ses concepts de systèmes de livraison aérienne de nouvelle génération conçus spécifiquement pour soutenir les technologies qui façonneront la conduite de la guerre à l'avenir. Le récent discours de la secrétaire adjointe à la défense, Kathleen Hicks, sur l'urgence de l'innovation était un appel à l'industrie et aux développeurs de véhicules autonomes : « Aujourd'hui, face à notre défi en matière de cadence, notre tâche est d'adapter et d'intégrer les innovations partout où elles peuvent ajouter le plus de valeur militaire. » Et c'est exactement ce que fait Capewell.

Une récente vidéo conceptuelle de Capewell plaide en faveur de l'utilisation de gros avions-cargos dans un rôle non traditionnel pour introduire des véhicules autonomes de toutes sortes ? submersibles, semi-submersibles, de surface (terrestres ou maritimes), ou aériens ? dans l'espace de combat pour soutenir notre concept de combat interarmées et la stratégie de défense nationale.

« L'utilisation de véhicules autonomes à partir d'un sanctuaire proche du lieu de combat réduit le temps de transit et d'exploitation requis pour ces véhicules dans les domaines contestés, a déclaré Thomas Weidley, président-directeur général de Capewell, et Major Général de la Marine des États-Unis à la retraite. Les avions-cargos qui pénètrent dans un espace aérien contesté jusqu'à leurs seuils de survie et qui larguent leurs charges utiles de véhicules autonomes à l'endroit et au moment de notre choix créent des dilemmes multidomaines pour nos adversaires. Les solutions de Capewell permettent à ces véhicules robots de passer de l'avion-cargo à l'air, à la terre ou à la mer en toute sécurité et automatiquement, afin de pouvoir nager, naviguer, rouler, conduire ou voler jusqu'au point de contact prévu et remplir leurs missions, qu'il s'agisse de logistique, de reconnaissance, de duperie, détection approfondie ou d'attaque », a-t-il ajouté.

Les conceptions et les prototypes de Capewell qui évoluent rapidement sont fabriqués aujourd'hui et tirent parti de la plateforme de livraison aérienne de type V éprouvée, largement répandue et interopérable. « Ce principe sous-jacent d'adaptation pour notre travail de conception est le plus logique, a déclaré Tom Bennett, directeur de l'ingénierie de Capewell. Nous pouvons minimiser les coûts pour les utilisateurs finaux tout en élargissant la nature universelle du type V pour effectuer plusieurs missions. »

Capewell demeure à la fine pointe des innovations en matière de livraison aérienne et de survie qui soutiennent les personnes travaillant dans des conditions dangereuses. Notre entreprise se concentre sur le développement et la fabrication de ces solutions qui créent des avantages asymétriques sur le champ de bataille pour nos forces américaines, alliées et partenaires dans la complexité et la létalité croissantes de l'environnement opérationnel futur.

À propos de Capewell

Fondée en 1881, Capewell est l'un des principaux concepteurs, fabricants et distributeurs de produits et de services de survie et de livraison aérienne pour la communauté de la défense. Implantée aux États-Unis et en Europe, Capewell fournit au ministère de la défense, aux alliés et aux partenaires du monde entier les solutions sur mesure les plus innovantes et les plus efficaces, capables de résister dans les environnements dangereux d'aujourd'hui. La société propose également des formations et le développement de doctrines dans le cadre de sa mission visant à sauver des vies et à accroître les succès. Capewell entretient des relations étroites avec d'importants maîtres d'oeuvre gouvernementaux et constitue un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

