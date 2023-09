Déclaration concernant l'utilisation du système de sonorisation par le chef de l'opposition Pierre Poilievre sur un vol de WestJet





Le SCFP 4070 représente le personnel de cabine de WestJet. La présidente de la section locale, Alia Hussain, a publié la déclaration suivante aujourd'hui.

Il est très décevant que la direction de WestJet ait laissé un politicien utiliser le système de sonorisation de l'appareil sur un vol récent pour faire une déclaration politique. Il est d'autant plus décevant que WestJet tente maintenant de rejeter la responsabilité de cet incident sur le personnel de cabine. Le personnel de cabine n'a pas eu son mot à dire dans cette décision.

Les règles de travail de WestJet stipulent clairement que le système de sonorisation est réservé strictement à l'usage de l'équipage.

On ne devrait jamais contraindre le personnel de cabine d'un avion à prendre une position politique. WestJet a fait preuve d'un mauvais jugement en accordant une plateforme à M. Poilievre. Ce dernier a fait preuve d'un mauvais jugement en saisissant cette occasion. Ce sont les membres du personnel de cabine qui doivent répondre aux plaintes des passagers et des passagères. La direction de WestJet et M. Poilievre n'auraient pas dû les mettre dans cette situation.

Le système de sonorisation d'un avion sert à transmettre les informations requises aux passagers et aux passagères. L'équipage est responsable de la sécurité de toutes les personnes à bord, et nous prenons cette responsabilité au sérieux.

La direction de WestJet et M. Poilievre doivent des excuses aux passagers, aux passagères et à l'équipage.

13 septembre 2023 à 12:10

