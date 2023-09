Le Canada et la Saskatchewan investissent dans la modernisation des infrastructures d'eau potable et d'eaux usées





LOREBURN, SK, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, et l'honorable Laura Ross, ministre des Parcs, de la Culture et du Sport de la Saskatchewan, ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint de plus de 1,7 million de dollars pour soutenir deux projets verts dans la province.

Le financement permettra d'améliorer l'étang d'épuration du parc provincial de Danielson afin qu'il soit conforme aux exigences réglementaires. Ces travaux comprendront le changement de taille des cellules primaires et secondaires existantes, l'installation d'un revêtement en polyéthylène haute densité (PEHD), ainsi que l'amélioration de la structure de transfert, du poste de vidange, des clôtures et de l'accès. Ces améliorations essentielles répondront aux besoins des visiteurs du parc et permettront de mieux protéger l'environnement.

Le parc provincial de Narrow Hills bénéficiera également de la modernisation de son système d'approvisionnement en eau. Les systèmes existants seront regroupés en une seule installation de traitement et de distribution de l'eau afin d'en améliorer l'efficacité. Cette opération comprendra la construction d'une nouvelle station de traitement de l'eau, d'équipements de traitement de l'eau potable et d'un nouveau puits de secours. Le nouveau système garantira un approvisionnement en eau potable sûr et fiable pour les générations à venir.

En investissant dans les infrastructures, les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada font croître l'économie, augmentent la résilience de nos collectivités et améliorent la vie des résidents de la Saskatchewan.

Citations

« Les Canadiens s'attendent à ce que leurs parcs locaux soient propres et en excellent état. Ces investissements dans la modernisation des infrastructures d'eau potable et d'eaux usées dans les parcs provinciaux de la Saskatchewan contribueront à protéger l'approvisionnement local en eau contre les menaces environnementales, et à garantir aux visiteurs l'eau potable la plus propre possible. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, PrairiesCan et CanNor au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement fédéral est déterminé à soutenir des projets d'infrastructure qui aident les collectivités à croître et à prospérer. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir l'amélioration de l'efficacité des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans ces deux parcs provinciaux. Ces importants travaux permettront aux visiteurs de bénéficier des services dont ils ont besoin et jetteront les bases d'une croissance durable et continue de ces structures importantes pour les années à venir. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député de Winnipeg-Sud

« La modernisation du bassin d'épuration du parc provincial Danielson et du réseau d'alimentation en eau du parc provincial Narrow Hills est la dernière des nombreuses améliorations importantes apportées aux infrastructures dans toute la province », a déclaré Laura Ross, ministre des Parcs, de la Culture et du Sport. « Cette année, notre gouvernement est fier d'investir plus de 14 millions de dollars dans les parcs provinciaux de la Saskatchewan. Ces améliorations vont de la construction de nouveaux centres d'accueil et terrains de camping à l'amélioration de l'accessibilité et des infrastructures, afin de garantir que nos parcs demeurent une destination de premier ordre pour les résidents et les visiteurs en Saskatchewan pour les années à venir. »

L'honorable Laura Ross, ministre des Parcs, de la Culture et du Sport de la Saskatchewan

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan investissent tous deux 365 000 dollars dans le projet d'amélioration du bassin de stabilisation des eaux usées du parc provincial de Danielson et 493 000 dollars dans le projet d'amélioration du réseau d'alimentation en eau du parc provincial de Narrow Hills.

et de la investissent tous deux 365 dans le projet d'amélioration du bassin de stabilisation des eaux usées du parc provincial de Danielson et 493 dans le projet d'amélioration du réseau d'alimentation en eau du parc provincial de Narrow Hills. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 134 projets d'infrastructure ou groupes de projets relevant du volet Infrastructures vertes ont été annoncés en Saskatchewan , avec une contribution fédérale totale de plus de 333,8 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 232,2 millions de dollars.

, avec une contribution fédérale totale de plus de 333,8 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 232,2 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

13 septembre 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :