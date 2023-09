Miller Thomson dévoile sa marque employeur axée sur l'esprit entrepreneurial, l'influence et l'inclusion





TORONTO, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Miller Thomson, l'un des plus grands cabinets d'avocats canadiens, est ravi d'annoncer le lancement de sa nouvelle marque employeur. Nous sommes fiers de vous présenter une marque employeur entièrement renouvelée qui fera rayonner nos valeurs fondamentales et trouvera écho auprès de nos membres actuels et futurs.

En bref, la marque employeur représente notre identité et notre réputation comme employeur. La nôtre met en relief notre esprit d'entrepreneurial, notre influence et notre approche inclusive, soit l'essence même de ce que nous sommes. Dans le cadre de cette campagne, nous souhaitons attirer des gens exceptionnels qui partagent nos valeurs et aspirations.

Selon Peter Auvinen, président de Miller Thomson, « ce lancement est un moment phare pour notre cabinet. Notre marque employeur représente le coeur et l'âme de Miller Thomson et notre engagement à favoriser l'innovation, la croissance personnelle ainsi qu'un milieu de travail diversifié et inclusif. Nous sommes convaincus que cette campagne nous permettra d'attirer des talents exceptionnels et de renforcer le sentiment d'appartenance de ceux et celles qui contribuent déjà à notre succès. »

Jessica Watkins, chef en capital humain, a quant à elle ajouté : « nous dévoilons avec plaisir notre marque employeur; soit la synthèse de nos valeurs, de notre culture et de l'expérience générale vécue au sein de notre cabinet. Nos membres partagent une vision unique et le même engagement à créer un milieu de travail où chacun peut s'épanouir. Nous servons nos clients dans un climat de bienveillance et de compréhension. Nous sommes fermement convaincus que ce sont les individus qui nous propulsent vers le succès et notre marque employeur témoigne de cette réalité. »

Une série de vidéos, qui présente les éléments fondamentaux de notre marque employeur, sera diffusée sur nos réseaux sociaux à compter d'aujourd'hui. Nous également avons redonné un coup d'éclat à notre page LinkedIn Vie d'entreprise et bonifié la section Vous joindre à l'équipe de notre site Web afin qu'elles présentent plus fidèlement la réalité du travail chez Miller Thomson. Ces plateformes seront d'importantes ressources pour les personnes qui souhaitent découvrir la culture, les valeurs et les possibilités de carrière chez Miller Thomson.

À propos de Miller Thomson

Miller Thomson S.E.N.C.R.L. (« Miller Thomson ») est un cabinet juridique national composé de près de 525 avocats répartis dans cinq provinces au Canada. Le cabinet propose une gamme complète de services en matière de litige et de règlement des différends ainsi que des services d'expertise aux entreprises dans les domaines des fusions et acquisitions, du financement d'entreprises, des valeurs mobilières, des services financiers, de la fiscalité, de la réorganisation et de l'insolvabilité, du commerce, de l'immobilier, du droit de l'emploi et du travail et une multitude d'autres services spécialisés. Les clients comptent sur les avocats de Miller Thomson pour des conseils pratiques et une valeur ajoutée exceptionnelle. Les bureaux de Miller Thomson sont situés à Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, London, Toronto, Vaughan et Montréal ainsi que dans la région de Waterloo. Pour tout complément d'information, visitez millerthomson.com. Suivez-nous sur Twitter et sur LinkedIn pour obtenir notre perspective sur l'actualité juridique et le monde des affaires.

13 septembre 2023 à 11:51

