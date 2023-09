La Finlande décerne 300 000 ? pour l'égalité mondiale - Zarifa Ghafari, Richard Lui et Susana Malcorra font partie du jury





La Finlande commémore l'égalité des sexes en décernant tous les deux ans le Prix international de l'égalité des sexes. Cette distinction est décernée à une personne ou à une organisation qui a apporté une contribution internationale significative à l'égalité des sexes.

La Finlande est un pays dont le succès est en grande partie lié à l'amélioration du statut des femmes et de l'égalité des sexes. À titre d'exemple, la Finlande a été le premier pays au monde à étendre le droit de vote et d'éligibilité à toutes les femmes et à tous les hommes en 1906. Ce pays est à l'avant-garde de l'égalité des sexes depuis plus d'un siècle maintenant et le prix est un moyen de défendre les efforts en matière d'égalité des sexes dans le monde entier.

En 2023, le prix, d'un montant de 300 000 ?, sera remis lors d'une cérémonie à Tampere, qui est la ville hôte depuis la première édition. Le Prix international de l'égalité des sexes est un prix décerné par le gouvernement finlandais.

Quelque 450 propositions pour le prochain lauréat ont été reçues dans le cadre d'un appel ouvert à tous. Le jury international doit maintenant examiner les candidatures et proposer un lauréat. Le lauréat sera annoncé lors d'un gala à Tampere le 11 décembre 2023.

Le jury du prix de cette année est notamment composé de la militante des droits de l'homme Zarifa Ghafari, de l'actrice Krista Kosonen, du présentateur de journaux télévisés Richard Lui, de la cofondatrice et présidente de GWL Voices Susana Malcorra et du président du conseil d'administration de CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation, Alexander Stubb. Le jury est présidé par Saara-Sofia Sirén, présidente du Conseil national des femmes de Finlande.

Pour lire le texte dans son intégralité : https://igep.fi/en/-/zarifa-ghafari-richard-lui-and-susana-malcorra-join-the-prize-jury-2023

Site Web : www.igep.fi

Photo : Johanna Sokka

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 septembre 2023 à 10:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :