DN Solutions dévoile 21 machines de pointe à l'occasion du salon EMO Hannover et met l'accent sur l'automatisation et la numérisation





SÉOUL, Corée du Sud, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- DN Solutions participe pour la première fois sous un nouveau nom au plus grand salon mondial de la machine-outil, « l'EMO Hannover 2023 ». Le fabricant de machines-outils présentera une sélection de 21 machines ultramodernes dans le hall 14 sur le stand D6, dont l'une sera également exposée chez son nouveau partenaire système, SIEMENS.

Doosan Machine Tools devient DN Solutions. Le salon de Hanovre portera un nouveau nom et arborera un nouveau logo. « L'EMO est le plus grand salon de la machine-outil au monde. Ce salon est l'occasion idéale d'accroître la notoriété de notre entreprise et de promouvoir nos produits et nos technologies en Europe », a déclaré Kim Hyeok, PDG de la division européenne de DN Solutions.

Sur près de 2000 m², DN Solutions présentera 20 machines à un public de professionnels. Les machines exposées sont divisées en trois catégories et représentent l'automatisation à haute productivité, la fabrication intelligente et l'usinage 5 axes/composite avancé. Dans la zone « Automatisation flexible », les visiteurs découvriront l'intégration transparente de diverses solutions pour la manipulation des pièces, notamment des robots, des chargeurs à portique et des systèmes de palettes. Dans la catégorie « Numérisation réelle », DN Solutions présentera des solutions de fabrication intelligentes basées sur des technologies faciles à utiliser en vue de la transformation numérique. Les avantages de la technologie du jumelage numérique seront démontrés, notamment la minimisation des sources d'erreur grâce à la vérification virtuelle et la réduction des temps de configuration des machines. Le thème de la durabilité jouera également un rôle majeur. Sous la devise « Green Forward », DN Solutions présentera lors du salon des systèmes d'économie d'énergie tels que la solution de séparation des brouillards d'huile et le système de surveillance de la consommation d'énergie. La solution sans brouillard offre l'avantage particulier de minimiser la puissance du moteur. Cela permet de réduire les coûts d'électricité et de maintenance.

Un autre temps fort du salon attend les visiteurs sur le stand de Siemens. En collaboration avec le grand acteur allemand, la machine multitâche SMX2100ST a été équipée de SINUMERIK ONE, le système CNC de Siemens optimisé pour le jumelage numérique. Titan Gilroy, de la plateforme éducative « Titans of CNC », sera également présent le 20 septembre de 13 h à 15 h. Le créateur de la série de télé-réalité en ligne du même nom créera du contenu pour ses vidéos sur la chaîne SNS « Titans of CNC » et organisera une séance de dédicaces et de photos pour ses fans sur le stand.

Les personnes intéressées pourront trouver DN Solutions du 18 au 23 septembre 2023 sur le stand D6 dans le hall 14.

À propos de DN Solutions

DN Solutions , fondée en 1976, est une entreprise de machines-outils de renommée mondiale qui propose une gamme diversifiée de plus de 500 types de produits, notamment des centres de tournage et des centres d'usinage. Les marques mondialement reconnues de DN Solutions, telles que PUMA, Mynx, Lynx et DNM, ont acquis une immense popularité grâce à leur durabilité, leur précision et leur rigidité. DN Solutions propose également des DVF et SMX, des machines haut de gamme telles que des machines à 5 axes et des machines multitâches, ainsi que des solutions d'automatisation à haute productivité et des solutions de fabrication intelligente, ce qui consolide sa position en tant que leader de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206393/DN_Solutions_EMO_Hannover.jpg

13 septembre 2023 à 10:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :