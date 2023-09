Solo Brands s'associe à Locus Robotics pour optimiser l'efficacité de l'exécution des commandes





La marque mondiale de style de vie déploie 16 AMR innovants, pilotés par l'IA, sur le site de Mexicali (Mexique)

WILMINGTON, Massachusetts, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Solo Brands, Inc, une marque mondiale renommée de style de vie qui s'engage à fournir des produits exceptionnels à ses clients, et Locus Robotics, un leader mondial des robots mobiles autonomes (AMR) pour l'automatisation des entrepôts, annoncent leur partenariat stratégique pour optimiser et rationaliser ses opérations d'exécution des commandes avec le déploiement de 16 robots mobiles autonomes (AMR) à la pointe de la technologie, alimentés par l'IA, dans l'entrepôt d'exécution de Solo Brands, situé à Mexicali, au Mexique. Ce déploiement représente également le premier déploiement d'AMR de Locus dans la région du Mexique.

Les LocusBots, pilotés par l'IA, travaillent aux côtés des travailleurs humains pour collaborer de manière transparente et augmenter leurs capacités, en éliminant le temps de marche improductif des travailleurs et en éliminant les contraintes physiques liées au fait de soulever des bacs et de pousser des chariots lourds, ce qui améliore considérablement la qualité globale du lieu de travail et la sécurité des travailleurs.

« Les LocusBots travaillent en collaboration avec les employés de Solo Brands, améliorant la productivité et la sécurité et contribuant à l'excellence opérationnelle », a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. « Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Solo Brands pour accélérer la préparation des commandes, réduire les coûts de main-d'oeuvre et offrir une expérience exceptionnelle à leurs clients. »

Dans le paysage concurrentiel et rapide du commerce électronique d'aujourd'hui, l'efficacité de l'exécution des commandes est un facteur clé de la satisfaction des clients. La décision de Solo Brands de faire équipe avec Locus Robotics souligne son engagement à optimiser l'efficacité opérationnelle, à réduire les délais de traitement des commandes et à garantir une livraison dans les délais aux clients du monde entier.

« Nous sommes ravis de nous associer à Locus Robotics pour révolutionner nos opérations d'exécution des commandes », a déclaré Brett Kulesza, vice-président des opérations de Solo Brands. « L'intégration de ces AMR avancés permettra non seulement d'augmenter la vitesse et la précision du traitement des commandes, mais aussi de permettre à notre personnel dévoué de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, ce qui améliorera encore notre efficacité globale. »

Avec le déploiement de ces 16 AMR de Locus Robotics, Solo Brands est bien placé pour non seulement optimiser ses opérations d'exécution des commandes aujourd'hui, mais aussi pour s'adapter de manière transparente à la croissance de la demande, à l'avenir. Ce partenariat reflète l'engagement de Solo Brands en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue.

À propos de Solo Brands, Inc. :

Solo Brands, Inc. est une marque mondiale de style de vie connue pour son engagement à offrir des produits exceptionnels qui répondent à un large éventail de besoins des consommateurs. En mettant l'accent sur la qualité, l'innovation et la satisfaction du client, Solo Brands s'est imposé comme un nom de confiance dans l'industrie. Pour en savoir plus, consultez le site solobrands.com/

À propos de Locus Robotics :

Locus Robotics est un fournisseur de premier plan de solutions d'automatisation des entrepôts, spécialisé dans les robots mobiles autonomes (AMR) pilotés par l'IA qui collaborent avec les travailleurs humains pour rationaliser les opérations d'exécution des commandes. Locus Robotics s'engage à transformer les entrepôts traditionnels en environnements efficaces, adaptables et technologiquement avancés.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1440363/Locus_Robotics_Logo.jpg

13 septembre 2023 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :