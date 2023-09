Auden figure sur la liste des « Best Under A Billion 2023 » de Forbes





La marque atteint de nouveaux sommets en étant à la pointe de la technologie 5G et des communications par satellite, tout en adoptant des normes mondiales ouvertes et interopérables pour la connectivité mobile

TAIPEI, 13 sept. 2023 /PRNewswire/ -- Auden Group, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité basé à Taïwan, annonce son entrée dans la liste « Best Under A Billion 2023 » de Forbes Asia. Cette liste, qui évalue de manière approfondie les performances commerciales durables et à long terme sur la base de divers indicateurs, souligne les récents succès d'Auden dans l'évolution des industries de la connectivité et des télécommunications, qui ont permis de faire progresser la technologie 5G mmWave à haute fréquence, de faciliter la création de réseaux de satellites en orbite terrestre basse (LEO) et de promouvoir la collaboration mondiale sur les normes de connectivité mobile.

Des réalisations qui font avancer l'industrie

La reconnaissance de Forbes Asia témoigne de la grande expertise d'Auden en matière de conception d'antennes et de ses capacités d'intégration de systèmes d'antennes actives. La marque a été à l'origine de plusieurs innovations révolutionnaires, notamment des terminaux plats pour utilisateurs de satellites LEO, des modules de radiofréquence (RF) mmWave à haute fréquence, des convertisseurs ascendants/descendants et des réseaux d'antennes personnalisés pour les fournisseurs de services de télécommunications. Elle est notamment à l'avant-garde de la transition vers la 5G à grande vitesse avec son module d'antenne frontale RF à ondes millimétriques de 28 GHz qui utilise la technologie des réseaux à commande de phase pour garantir la disponibilité omniprésente du signal pour les réseaux 5G à haute fréquence.

En défendant constamment l'ouverture et l'interopérabilité mondiale des réseaux mobiles, Auden a adopté les normes de réseau d'accès radio ouvert qui sont de plus en plus reconnues comme l'avenir des télécommunications. La filiale de la société, Auray Technology, a récemment fait les gros titres en devenant le premier centre ouvert de test et d'intégration (OTIC) au monde à délivrer à la fois la certification 5G « OPEN RAN Radio Unit » et la certification « End-to-End System Test ».

Auden a également noué des partenariats stratégiques avec de grandes entreprises de télécommunications Auden a également formé des partenariats stratégiques avec des entreprises de télécommunications mondiales de premier plan, jouant un rôle essentiel dans le renforcement de leurs communications et de leur infrastructure satellitaire.

Technologies futures, opportunités futures

À mesure que la connectivité et les réseaux deviennent plus avancés dans le monde, plusieurs défis se profilent, ainsi que des solutions prometteuses.

« Les réseaux ouverts et l'informatisation des réseaux sont essentiels pour entrer dans l'ère de la 6G, a déclaré Daniel Chang, président d'Auden Group. En particulier, l'intégration transparente du réseau d'accès radio ouvert et du NTN est essentielle pour permettre à un plus grand nombre de fournisseurs d'utiliser les réseaux tout en promouvant la diversification des produits et des solutions rentables. »

Concrètement, il s'agit d'intégrer les technologies satellitaires dans la norme 5G établie par le Projet de partenariat de troisième génération (3GPP), un consortium mondial d'organisations de normalisation des télécommunications qui collabore à l'élaboration d'une norme internationale pour le haut débit mobile. En fait, le marché florissant des satellites LEO adopte déjà les antennes réseau à commande de phase, ce qui ouvre la voie à de nouvelles avancées technologiques. Associé à la convergence des réseaux de fibres optiques, cellulaires, WiFi et satellitaires, Auden pense que l'avenir promet une connectivité mobile plus transparente qui fait progresser un large éventail d'applications, de l'industrie 4.0 au V2X (vehicle-to-everything).

Pour les utilisateurs finaux d'appareils mobiles, la mise en oeuvre des réseaux d'accès radio ouverts 5G et de la technologie mmWave sur les réseaux satellitaires pourrait rendre le haut débit par satellite plus abordable et plus accessible, ce qui permettrait de résoudre le problème actuel de l'inégalité d'accès aux réseaux à haut débit et de la « fracture numérique ».

En plus d'être à l'avant-garde de ces technologies, les efforts futurs d'Auden se concentreront sur la fourniture aux clients d'une plateforme complète, un guichet unique pour les solutions de conception de radiofréquences (RF).

À propos d'Auden Group

Fondé en 1981, Auden Group est un important fournisseur de solutions de connectivité basé à Taïwan. S'efforçant continuellement de faire progresser l'industrie de la connectivité dans le monde entier, la société fournit une assistance technique et des services complets sur le marché des communications sans fil, couvrant la conception et la fabrication d'antennes, l'intégration au niveau du système, les tests de produits sans fil, le laboratoire et la sécurité, et l'énergie verte.

13 septembre 2023 à 10:32

