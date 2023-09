Hisense offre aux consommateurs une expérience de cinéma maison axée sur des scénarios





QINGDAO, Chine, 13 septembre 2023 /CNW/ - Hisense, la société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, a présenté sa conception de l'innovation des produits axée sur les scénarios et l'utilisateur lors du plus grand salon professionnel du monde, IFA 2023. et a dévoilé sa dernière gamme de téléviseurs laser qui offre une expérience de cinématographique maison nouvelle génération aux consommateurs du monde entier.

Téléviseur laser phare TriChroma L9H

Le téléviseur laser phare L9H de Hisense est équipé d'un écran de très grande taille de 100 pouces ou de 120 pouces. Doté des systèmes Dolby Vision et Dolby Amos, le téléviseur fera vivre une expérience visuelle et audio immersive dans le salon et fera passer le divertissement à la maison à un niveau supérieur. Il offre 107 % de l'ensemble de spécifications de couleurs BT.2020, soit un spectre chromatique encore plus large que celui requis pour la technologie HDR. La source de lumière laser permet d'obtenir des performances d'image plus réelles, et sa conception conviviale pour les yeux assure un visionnement confortable dans votre salon. Au début du mois, le téléviseur laser L9H a remporté le prix du meilleur spectacle à l'EXPO CEDIA 2023.

Cinéma laser PL1H

Mettant de plus en plus l'accent sur la polyvalence et s'adaptant à une gamme d'expériences de cinéma maison, le cinéma laser PL1H offre une polyvalence en matière de tailles d'image de 80 à 120 pouces et offre aux consommateurs la possibilité de choisir leur écran préféré. Grâce à la résolution 4K, Dolby Vision, HDR10, 2200 Lumens Brightness, et un écran ALR, il offre une expérience de visionnement lumineuse, vive et colorée et recrée fidèlement un monde de couleurs, de profondeur et de détails incroyables. Avec cette solution de divertissement, chaque pièce peut être transformée en cinéma.

Mini projecteur C1

Le mini projecteur laser Hisense est la porte d'entrée du cinéma maison portable, intelligent et flexible, qui plonge le client dans un monde de beauté visuelle, en tout temps et où qu'il soit. Avec un écran de 65 à 300 pouces et la première certification Dolby Vision pour de minuscules projecteurs dans le monde, le modèle C1, qui représente le summum de ses capacités, offre une fête visuelle. Le système de haut-parleurs intégré unique JBL offre une qualité sonore de premier ordre pour rehausser l'expérience sonore.

Hisense vise à offrir au consommateur le meilleur choix d'expériences télévisuelles à grand écran. Se fondant sur la technologie révolutionnaire des téléviseurs laser, menée par le téléviseur laser 8K de Hisense et une présentation complète de la technologie d'affichage et des appareils ménagers intelligents, Hisense adopte maintenant une approche fondée sur des scénarios pour chaque produit, dont la fabrication et la mise à niveau répondent aux besoins des consommateurs qui souhaitent des produits et des services plus intelligents et plus conviviaux. Une meilleure solution d'affichage et une expérience de visionnement incroyable font maintenant partie de la vie des consommateurs.

13 septembre 2023

