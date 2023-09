Visa publie le premier indice de fonds de roulement des entreprises en croissance pour le marché intermédiaire





Aujourd'hui, Visa (NYSE : V) a publié son tout premier indice du fonds de roulement des entreprises en croissance (WCI) pour 2023-2024. L'étude a interrogé les directeurs financiers et trésoriers des entreprises en croissance, des organisations qui ont des besoins et des capacités uniques, mais qui se situent souvent entre les petites entreprises et les entreprises avec leurs solutions spécifiques.

Les résultats ont révélé que ces organisations ont des difficultés à obtenir des solutions de fonds de roulement qui répondent aux besoins opérationnels et financiers uniques de leur entreprise. Près de la moitié des entreprises en croissance interrogées prévoient d'utiliser davantage de fonds de roulement au cours de l'année à venir pour des initiatives de croissance stratégique, mais 18 % d'entre elles n'optimisent pas l'utilisation de leurs fonds de roulement, soit en raison d'un manque d'accès, soit en raison d'un mauvais alignement des solutions de fonds de roulement sur les exigences spécifiques de leur secteur d'activité.

L'indice du fonds de roulement des entreprises souligne que près d'un tiers (32 %) des entreprises en croissance interrogées ont utilisé des solutions de fonds de roulement externes à des fins de croissance stratégique pour financer l'expansion de l'entreprise, l'achat de stocks, la mise à niveau des systèmes existants et d'autres initiatives de croissance. D'ailleurs, les entreprises les plus performantes ont utilisé les fonds de roulement externes à des fins stratégiques 34 % de plus que les entreprises les moins performantes au cours de l'année écoulée. Ces entreprises de croissance les plus performantes ont fait preuve d'efficacité en réduisant le nombre de jours d'impayés (DPO), tout en améliorant la stabilité financière des fournisseurs qui reçoivent les paiements et l'écosystème financier en aval qu'ils touchent.

« Visa est heureuse de présenter l'indice du fonds de roulement des entreprises en croissance 2023-2024, qui examine de plus près la communauté des entreprises du marché intermédiaire et la façon dont elles abordent les défis liés au fonds de roulement », déclare Darren Parslow, directeur mondial des solutions commerciales de Visa. « Ce rapport fournit des informations pratiques sur la manière dont les directeurs financiers et les trésoriers équilibrent les besoins quotidiens de leurs entreprises avec les besoins de trésorerie nécessaires pour survivre, prospérer et se développer. Il est intéressant de noter qu'il révèle comment les entreprises de croissance les plus performantes ouvrent la voie en adoptant une gamme plus large de solutions de fonds de roulement externes afin d'atteindre leurs objectifs stratégiques. »

Autres conclusions du WCI :

Sur une échelle de 0 à 100, où 100 représente le ratio parfait entre l'efficacité opérationnelle et l'utilisation de solutions de fonds de roulement, le score moyen des répondants était de 49, ce qui indique un désalignement plus large des besoins du secteur avec les options de fonds de roulement disponibles et l'accès à ces dernières. Les entreprises les plus performantes ont obtenu un score WCI moyen de 70, soit trois fois plus que les moins performantes, ce qui leur a permis d'économiser en moyenne 3,3 millions de dollars par an en intérêts et frais de retard, en coûts de traitement internes et en remises accordées par les fournisseurs en cas de paiement anticipé.

Au cours des 12 derniers mois, les directeurs financiers et trésoriers ont été deux fois plus nombreux à utiliser des solutions de fonds de roulement pour financer la croissance stratégique que pour combler des déficits de trésorerie imprévus.

Les 8 % de personnes interrogées qui souhaitaient utiliser des solutions de fonds de roulement mais s'en sont vu refuser l'accès étaient principalement concentrées dans les régions CEMEA et APAC, et ont indiqué les obstacles liés à l'approbation, y compris les critères d'éligibilité et la longueur des processus de demande, comme les raisons de leur non-utilisation.

Les entreprises de croissance interrogées écartent les prédictions de récession mondiale et s'attendent à un assouplissement des conditions de crédit et à une amélioration de la conjoncture en 2024. Ainsi, 92 % des directeurs financiers des entreprises en croissance prévoient d'utiliser des solutions de fonds de roulement au cours des 12 prochains mois, ce qui représente une augmentation de 30 % de l'utilisation des solutions de fonds de roulement.

Plus des deux tiers des entreprises en croissance interrogées considèrent les cartes virtuelles comme une option de fonds de roulement polyvalente et leur utilisation devrait tripler en 2024.

« Visa se concentre et investit dans l'amélioration des entreprises en croissance, les entreprises du marché intermédiaire d'aujourd'hui qui ont un potentiel énorme pour devenir les entreprises géantes de demain », déclare Alan Koenigsberg, vice-président principal, chef mondial du marché des grandes et moyennes entreprises, de la trésorerie et des secteurs verticaux chez Visa Commercial Solutions. « L'objectif de Visa avec l'indice du fonds de roulement des entreprises en croissance 2023-2024 était de mieux comprendre l'impact des solutions de fonds de roulement sur l'efficacité opérationnelle de ces entreprises. Ce rapport est un point de référence important pour mesurer la santé de ce secteur d'activité dynamique et la capacité d'aligner les solutions de fonds de roulement sur les besoins et les attentes des directeurs financiers et des trésoriers qui comptent sur elles pour développer leurs entreprises. »

Pour plus d'informations sur le WCI, rendez-vous sur : https://visa-business-solutions.foleon.com/vbs/knowledge-hub/report-working-capital-index

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde et partout élèvent aussi tout le monde et partout, et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement de l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 septembre 2023 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :