Tracer un avenir vert : GCLSI occupe le devant de la scène lors du Forum international sur la transition énergétique

SUZHOU, Chine, 13 septembre 2023 /CNW/ - GCL System Integration Technology Co., Ltd. (« GCLSI ») a joué un rôle de premier plan lors du 4e Forum international sur la transition énergétique qui s'est tenu à l'International Conference Hotel de Suzhou, en Chine, du 5 au 7 septembre 2023.

Le forum, dont le thème était « Promouvoir conjointement la transition énergétique pour un avenir vert commun », a été organisé conjointement par l'Administration nationale de l'énergie de la Chine (NEA), l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et le gouvernement provincial populaire du Jiangsu, et organisé par le gouvernement populaire municipal de Suzhou et la Commission provinciale du développement et de la réforme du Jiangsu.

Lors du forum, M. Zhang Kun, président directeur de GCLSI, a participé à une discussion axée sur la transition vers les énergies propres. Il a insisté sur le fait que la progression de cette transition n'est pas seulement un mandat pour les entreprises du secteur de l'énergie, mais aussi une occasion cruciale de croissance prospective. Pour défendre cette vision, GCLSI est prête à rationaliser l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie solaire. L'entreprise a l'intention d'offrir des solutions énergétiques plus propres et plus efficaces grâce à l'innovation technologique. Déterminée à lutter contre les changements climatiques, GCLSI prévoit de lancer des produits à faibles émissions de carbone et de nouer des partenariats mondiaux pour un avenir durable et plus vert.

Le jour de l'ouverture, le directeur de la NEA, M. Zhang Jianhua, et le directeur général de l'IRENA, M. Francesco La Camera, ont visité l'espace d'exposition de GCLSI sur le site de la conférence. Ils ont pu acquérir une compréhension approfondie de la vision stratégique de GCLSI concernant le secteur de l'énergie renouvelable et de leur approche concernant les technologies utilisant des matériaux nouveaux. GCLSI a présenté sa gamme de produits de premier plan, notamment des panneaux solaires et solutions de stockage d'énergie à très haute efficacité, qui illustrent les solides aptitudes de l'entreprise dans l'ensemble de la chaîne de valeur verte et à faibles émissions de carbone.

M. La Camera, directeur général de l'IRENA, et sa délégation, ont été invités à visiter le pavillon de l'énergie du futur au siège social de GCLSI le 8 septembre. Au cours de leur visite, ils ont pu acquérir des connaissances sur l'approche globale et organisée de GCLSI en matière d'énergie durable et observer directement la façon dont ces nouvelles solutions énergétiques sont appliquées dans des contextes réels, ainsi que les pratiques associées à leur déploiement.

Grâce à des années d'expérience dans le domaine des technologies énergétiques et à un dévouement à l'égard de l'innovation durable, GCLSI s'engage à aider ses partenaires mondiaux dans le cadre de leur transition vers un avenir plus durable et à faibles émissions de carbone. La récente mise en service d'une installation de cellules solaires de type N à haute efficacité de 20 GW à Wuhu, en Chine, au mois de juillet, ainsi que le lancement de multiples projets internationaux soulignent la détermination de GCLSI à devenir un chef de file dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie solaire.

GCLSI sera notamment présent lors de la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) en tant que l'un des principaux commanditaires de l'événement. Alors que l'industrie solaire entre dans l'ère de la technologie de type N, GCLSI met l'accent sur la technologie de pointe et l'amélioration continue de ses produits, et plus particulièrement sur les solutions intégrées et intelligentes conçues pour le stockage d'énergie à faible émission de carbone.

