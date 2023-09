ilIuxi & Nova Global collaborent pour la commercialisation de formations à l'international





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 13 septembre 2023 / iIluxi est ravie d'annoncer sa collaboration avec Nova Global en tant que fournisseur de leur système de gestion de l'apprentissage (LMS).

Nova Global, guidée par sa mission de libérer le potentiel des organisations à travers des conseils, des conférences, des formations, a choisi ilIuxi comme partenaire pour commercialiser ses formations à l'international. Nova Global offre également un outil psychométrique qui a fait ses preuves : Le Profil Nova .

"Nous sommes impatients de travailler avec ilIuxi pour mettre en place notre stratégie de commercialisation de nos formations en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu'en Asie. Nous sommes fiers d'utiliser une technologie québécoise pour nous accompagner dans cette aventure'' déclare Jasmine Bélanger, présidente de Nova Global.

"C'est toute une fierté de pouvoir contribuer à la diffusion de contenu de formation créé au Québec. L'entreprise Nova Global partage la même mission que celle d'ilIuxi : promouvoir le développement des compétences auprès des travailleurs et travailleuses pour créer une force de travail saine, performante et heureuse!'' , déclare Philippe Richard Bertrand, président-directeur général d'ilIuxi.

ilIuxi met à disposition de Nova Global le LMS ilIuxiLearn afin d'héberger, de diffuser et de commercialiser les formations et classes virtuelles de Nova Global. Certains contenus de formations seront également conçus dans le ilIuxi Studio , situé à Montréal et Québec.

À propos d' ilIuxi

ilIuxi produit, héberge et diffuse des parcours de formation pour faciliter l'échange des connaissances en organisation grâce à sa plateforme SaaS et ses services d'accompagnement. Le LMS illuxiLearn est également muni d'une boutique de formation complète : le Campus Amplio

À propos de la Nova Global

Créée en 2006, Nova Global est une entreprise familiale fondée au Canada, établie au Québec et œuvrant à l'international grâce à des partenaires passionnés. Leur objectif? Libérer le potentiel unique des individus, des équipes et des organisations grâce à des conseils, des conférences, des formations et un accompagnement personnalisés, et à un outil psychométrique qui a fait ses preuves : Le Profil Nova.

Renseignements pour les médias :

Intelligence ilIuxi | Léa Guigon | [email protected]

Nova Global | Natalie Larose | [email protected]

