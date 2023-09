La superstar indienne Akshay Kumar bat des records et combat la stigmatisation dans OMG 2, un film qui aborde le tabou de l'éducation sexuelle en Inde





MUMBAI, Inde, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Akshay Kumar, l'une des superstars les plus populaires en Inde, s'est lancé dans un voyage impressionnant dans l'industrie cinématographique indienne en captivant le public avec son récent film - Oh My God 2, produit par Wakaao Films ; une suite réussie au film à succès de 2013 qui a déjà rapporté plus de 20 millions de dollars dans le monde.

Akshay Kumar, qui est connu pour son palmarès impressionnant de films à succès depuis plusieurs années, s'est servi de sa célébrité et de sa réussite pour rendre pertinents les films portant une cause sociale. Parmi ses films précédents, « Toilettes : Une histoire d'amour » parlait de la défécation en plein air, puis « Pad Man » parlait de l'hygiène menstruelle. L'acteur - souvent désigné par les Indiens comme une « superstar au grand coeur » - est également connu pour ses films d'action où il réalise souvent des cascades intrépides comme Tom Cruise. Ses blockbusters ont dépassé le cap du milliard de dollars au fil des ans, un succès remarquable dans l'industrie cinématographique indienne. La superstar, à travers ses projets cinématographiques et ses causes sociales, emploie plus de 10 000 personnes chaque année.

La puissante performance d'Akshay Kumar a une fois de plus occupé le devant de la scène dans « OMG 2 » qui vient de sortir. Le film a été acclamé par la critique et les téléspectateurs. Avec ce film, Akshay Kumar a réaffirmé son talent exceptionnel en défiant audacieusement les normes non conventionnelles sur l'éducation sexuelle, un besoin pressant dans l'Inde d'aujourd'hui. Considérée par beaucoup comme l'une de ses meilleures performances à ce jour, l'interprétation d'Akshay Kumar dans le rôle du messager de Shiva a laissé une impression durable. Cependant, le Censor Board of Film Certification (CBFC) et certains segments du pays ont jugé le film comme exclusivement réservé aux spectateurs âgés de 18 ans ; il a donc été classé A+. La population indienne, notamment les étudiants, échange ses points de vue contre la décision du BFC, sur les réseaux sociaux. Ils communiquent même avec le ministère de l'information et de la radiodiffusion sur Twitter, ce qui est inhabituel dans un pays comme l'Inde. Une grande partie du public estime que ce classement limite l'accessibilité du film malgré son impact positif.

Selon un rapport de 2007, 85 % des jeunes Indiens n'ont pas accès à l'éducation sexuelle. Le rapport a également révélé que l'éducation sexuelle a été interdite dans cinq États d'Inde. Même des pays conservateurs comme Oman et les Émirats arabes unis ont autorisé sa sortie avec une note de 12+ pour le film. L'Inde étant la terre du Kamasutra, et connue pour Khajuraho, le sexe y est toujours un sujet tabou qui n'est pas discuté ouvertement.

Malgré tous ces défis, Akshay Kumar aborde avec témérité la question de l'éducation sexuelle dans le pays avec la plus grande responsabilité. Alors que ses films continuent d'inspirer et d'encourager, Akshay Kumar et le film « OMG 2 » résonnent comme un espoir de façonner un avenir meilleur pour la jeunesse indienne.

