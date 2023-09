Dévoilement des finalistes des prix Bold Woman par Veuve Clicquot de 2023





La neuvième édition de ce programme prestigieux récompense les femmes entrepreneures visionnaires

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Six femmes entrepreneures du pays ont été retenues comme finalistes pour les prix Bold par Veuve Clicquot de 2023, qui comportent deux prix de distinction : le prix Bold Woman et le prix Bold Future.

Plus ancien prix international de ce type, il récompense et rend hommage aux contributions courageuses des femmes entrepreneures et des dirigeantes qui inspirent les autres par leur parcours.

« C'est pour nous une grande joie d'honorer ces femmes entrepreneures canadiennes exceptionnelles et d'applaudir leurs remarquables réalisations », souligne Véronique Gonneville, directrice marketing et communications, Moët Hennessy au Canada. « Grâce à cette plateforme, nous mettons en lumière leur dévouement inébranlable et l'impact positif qu'elles ont eu dans leurs domaines respectifs ».

Les trois finalistes dans chacune des deux catégories ont été sélectionnées à l'issue d'un processus rigoureux de nomination et d'évaluation par un panel de juges renommés. T1, l'une des meilleures agences de marketing, a prodigué conseils et évaluations pour aider à intégrer les meilleures pratiques de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance dans le programme.

Le jury est chargé d'établir la liste des finalistes qui possèdent le même esprit entrepreneurial que celui inspiré par la fondatrice de la marque, Madame Clicquot. Les prix s'articulent autour de trois piliers : faire preuve d'audace entrepreneuriale, réinventer la tradition avec succès et maintenir une approche éthique des affaires.

Les lauréates émérites seront annoncées lors de la cérémonie de remise des prix Bold par Veuve Clicquot, le 27 septembre 2023, au théâtre Paradise de Toronto. L'actrice renommée Karine Vanasse sera la maîtresse de cérémonie.

Veuve Clicquot est reconnue pour promouvoir les femmes entrepreneures, améliorer leur visibilité et leur offrir une plateforme mondiale pour se faire entendre. Ancrés dans l'esprit libre et le sens des affaires de Madame Clicquot, ces prix prestigieux et pérennes sont un phare pour les femmes dans le monde des affaires et pour la promotion de futurs modèles.

Les finalistes pour le prix Bold Woman et le prix Bold Future sont les suivantes :

Finalistes pour le prix Bold Woman :

Andrea Gomez Cofondatrice et présidente-directrice générale, Omy Laboratoires Emily Hosie Fondatrice et présidente-directrice générale, Rebelstork Jennifer Flanagan Cofondatrice et présidente-directrice générale, Actua

Finalistes pour le prix Bold Future :

Danielle Spencer Fondatrice, Balu Organics Jen Wojtaszek Cofondatrice et présidente-directrice générale, Future of Cheese Shelby Austin Fondatrice et présidente-directrice générale, Arteria Al

Avec une histoire riche de plus de cinq décennies, le programme a célébré les réalisations de plus de 400 femmes exceptionnelles dans 27 pays, offrant une plateforme mondiale pour amplifier leurs voix et partager leurs histoires.

Les prix Bold par Veuve Clicquot ont reçu un nombre sans précédent de 351 candidatures provenant de l'ensemble du Canada, soit plus du double de l'édition canadienne précédente. Les prix Bold ont également reçu le plus grand nombre de candidatures parmi tous les pays participants.

Les deux prix de distinction, le prix Bold Woman et le prix Bold Future, sont ouverts à toutes les femmes entrepreneures s'identifiant comme telles, basées au Canada, âgées de 25 ans et plus, qui répondent à des critères précis et qui ont directement contribué au succès de leur entreprise.

Le prix Bold Champion, lancé en 2021 pour récompenser un homme qui a démontré par des actions concrètes son engagement à long terme pour une meilleure représentation et reconnaissance des femmes dans la société, sera également dévoilé lors de la cérémonie de remise des prix. Le lauréat du prix inaugural est Lance Chung, rédacteur en chef de GLORY Media.

Le jury des prix Bold Woman et Bold Future 2023 est composé des personnes suivantes :

Sophie Banford Associée, éditrice et directrice générale, KO Média et KO Éditions Carole Bildé Directrice du marketing et des communications, Veuve Clicquot Lance Chung Rédacteur en chef, GLORY Media Kayla Grey Animatrice et coproductrice déléguée, The Shift with Kayla Grey Dr George Soleas Président et PDG, LCBO Candy Wang Cofondatrice de U Beauty Life et propriétaire de la galerie d'art Emptywall

Chaque lauréate recevra un trophée magnifiquement conçu et fera une immersion de trois jours dans l'histoire et la tradition de la Maison Veuve Clicquot à Reims, en France.

Pour en savoir plus sur Bold par Veuve Clicquot, veuillez consulter le site : https://www.veuveclicquot.com/fr-ca/bold-woman-award-canada-2023.

À propos de Veuve Clicquot

Fondée à Reims en 1772, Veuve Clicquot reste fidèle à sa devise « Une seule qualité, la meilleure ». En 1805, Madame Clicquot prend les rênes de la Maison et devient l'une des premières femmes d'affaires des temps modernes. Poussée par un optimisme à toute épreuve, elle est rapidement surnommée « la grande dame de Champagne ». Son esprit libre, son audace et son sens de l'innovation n'ont cessé d'inspirer la Maison, dont l'empreinte rayonne encore dans le monde entier. Malgré les difficultés, elle envisage l'avenir avec confiance et réussit à révolutionner l'industrie du champagne, un pari presque impossible pour une femme de son époque. « Si dans la recherche de la perfection, il faut faire deux pas à la fois, je crois qu'il ne faut pas se contenter d'en faire un seul. » -- Madame Clicquot. La couleur jaune, qui figure sur les étiquettes depuis 1877, est aussi celle du soleil levant. Une ode à la joie et à l'optimisme, elle exprime l'une des convictions de la Maison, à savoir que chaque nouveau jour offre la promesse de nouvelles possibilités pour bâtir un avenir meilleur.

SOURCE Moët Hennessy Canada

13 septembre 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :