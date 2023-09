/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse des oppositions : Rémunération des stages étudiants/





QUÉBEC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que les porte-paroles en matière d'Enseignement supérieur du Parti Québécois et de Québec solidaire ainsi que la porte-parole pour la jeunesse et en matière de travail et d'emploi du Parti libéral du Québec, Pascal Bérubé, Alexandre Leduc et Madwa-Nika Cadet, tiendront un point de presse ce mercredi 13 septembre à 9h30 au foyer du Hall principal de l'Assemblée nationale.

Les députés unissent leurs voix concernant la rémunération de tous les stagiaires étudiants.

Les députés d'oppositions seront accompagnés de représentants d'organisations étudiantes, notamment de la présidente de l'Union étudiante du Québec (UÉQ), Catherine Bibeau-Lorrain et de Laurence Mallette-Léonard, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le mercredi 13 septembre 2023

HEURE : 9h30

LIEU : Foyer du Hall principal

Hôtel du parlement

Québec

13 septembre 2023 à 07:15

