Découvrez la K-Hospitality : le Lotte New York Palace et le Lotte Hotel Seattle remportent les honneurs en 2023

SÉOUL, Corée du Sud, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lotte Hotels & Resorts , une société hôtelière sud-coréenne de premier plan avec un total de 33 chaînes réparties dans le monde entier, a attiré l'attention au niveau international, son excellence étant reconnue par des prix prestigieux tels que le Forbes Travel Guide et les World's Best Awards.

Les services de Lotte Hotels & Resorts s'inspirent de la culture coréenne basée sur une attention chaleureuse et délicate aux besoins personnels et aux soins préventifs qui constitue l'essence même de la « K-Hospitality » (hospitalité à la coréenne).

Situé au coeur de Manhattan, le Lotte New York Palace est l'un des points d'intérêt de la ville de New York. Parmi l'ensemble du complexe, qui se compose de la Villard Mansion et des Towers at Lotte New York Palace, les Towers at Lotte New York Palace ont été sélectionnées en tant qu'hôtel cinq étoiles de renommée mondiale par le « 2023 Forbes Travel Guide ».

Le Lotte New York Palace est un hôtel haut de gamme qui se distingue également dans le paysage hôtelier très concurrentiel de New York en offrant une combinaison rare de plus de 900 chambres et de 23 salles de banquet et de réunion. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies, l'hôtel Lotte New York Palace est le lieu de la diplomatie internationale, ce qui lui vaut le surnom de « deuxième siège des Nations unies ».

L'hôtel Lotte New York Palace a obtenu d'excellentes notes dans les deux catégories que sont les services à la clientèle et la restauration. Avec le développement de la tendance K-Food, l'hôtel a lancé un martini « Seoul-ful » à base de soju. En outre, le service à la clientèle, empreint d'une hospitalité à la coréenne et mettant l'accent sur le sourire lors des interactions avec les clients, s'est distingué par sa qualité.

Le Lotte Hotel Seattle a été sélectionné comme l'hôtel le mieux classé dans le cadre du concours « The World's Best Awards 2023 » organisé par le magazine de renommée mondiale « Travel+Leisure ».

Travel+Leisure est un magazine mensuel qui mène des enquêtes auprès de ses 16 millions de lecteurs. Dans la catégorie des hôtels, l'enquête sélectionne les meilleurs hôtels et centres de villégiature en évaluant les chambres, les installations, la situation, les services et l'expérience gastronomique.

Le Lotte Hotel Seattle a surpassé les hôtels de renommée mondiale à Seattle et a obtenu la première place la plus convoitée. Dotées de grandes fenêtres, de miroirs et de nombreuses collections d'art, les chambres et suites luxueuses de l'hôtel présentent une décoration intérieure très créative, avec une vue pittoresque sur la baie d'Elliot qui ajoute à leur charme. L'hôtel a été salué pour son utilisation esthétique du bois naturel. Situé à proximité des sites d'intérêt de Seattle tels que Pioneer Square et Pike Place Market, le Lotte Hotel Seattle a obtenu de bonnes notes en termes d'emplacement et d'accessibilité.

