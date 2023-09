L'hospitalité à la coréenne : Le Lotte New York Palace et le Lotte Hotel Seattle remportent plusieurs distinctions en 2023





SÉOUL, Corée du Sud, le 13 sept. 2023 /CNW/ -- Lotte Hotels & Resorts , l'un des plus grands groupes hôteliers de Corée du Sud comptant au total 33 chaînes dans le monde, s'est retrouvé sous le feu des projecteurs sur la scène mondiale, en étant reconnu pour son excellence par des prix prestigieux comme les « World's Best Awards » et ceux du « Forbes Travel Guide ».

Les services de Lotte Hotels & Resorts s'inspirent de la culture coréenne qui porte une attention chaleureuse et délicate aux besoins personnels et aux soins préventifs : l'essence même de « l'hospitalité à la coréenne ».

Situé en plein coeur de Manhattan, le Lotte New York Palace est l'un des lieux d'intérêt de la ville de New York. L'ensemble du complexe, qui est composé du Villard Mansion et des tours du Lotte New York Palace, a été désigné comme un hôtel cinq étoiles de renommée mondiale par le « Forbes Travel Guide 2023 ».

Le Lotte New York Palace est un hôtel haut de gamme qui se démarque nettement dans le paysage hôtelier de New York, où la concurrence est féroce. Il offre une combinaison rare de plus de 900 chambres et de 23 salles de banquet et de réunion. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'hôtel Lotte New York Palace est le haut lieu de la diplomatie internationale, ce qui lui vaut le surnom de « deuxième siège des Nations Unies ».

Le Lotte New York Palace a obtenu d'excellentes notes dans les catégories du service à la clientèle et de la restauration. Avec l'essor de la tendance de la cuisine coréenne, l'hôtel présente un martini au soju qui vous « transporte jusqu'à Séoul ». De plus, le service à la clientèle associé à l'hospitalité à la coréenne, qui met l'accent sur le sourire pendant les interactions avec le client, a fait forte impression.

Le Lotte Hotel Seattle a été désigné comme l'hôtel le mieux classé dans le cadre des « World's Best Awards 2023 » du magazine de renommée mondiale « Travel+Leisure ».

Travel+Leisure est un magazine mensuel qui mène des sondages auprès de ses 16 millions de lecteurs. Dans la catégorie des hôtels, le sondage sélectionne le meilleur hôtel et centre de villégiature en évaluant les chambres, les installations, l'emplacement, les services et l'expérience culinaire.

Le Lotte Hotel Seattle a surclassé les hôtels de renommée mondiale de Seattle et a atteint la première place tant convoitée. Dotées de grandes fenêtres, de miroirs et d'une large gamme d'objets d'art, les chambres et les suites luxueuses de l'hôtel présentent des motifs intérieurs très créatifs, et la vue panoramique d'Elliot Bay vient compléter leurs charmes distinctifs. Cet hôtel s'est attiré les éloges pour son utilisation esthétique du bois naturel. Situé à côté des lieux d'intérêt de Seattle, comme Pioneer Square et Pike Place Market, le Lotte Hotel Seattle a obtenu d'excellentes notes pour son emplacement de choix et son accessibilité.

