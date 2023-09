/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Un échange avec les capitaines de la Coupe des Présidents Série Leaders internationaux/





MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à un événement exclusif qui mettra en vedette les capitaines de la Coupe des Présidents, Mike Weir et Jim Furyk, pour le retour de sa série Leaders Internationaux, présentée par RBC.

L'année prochaine, Montréal sera l'hôte de la 15e édition de la Coupe des Présidents au Club de golf Royal Montréal. Ce sera la première fois depuis 2007 que le club accueille l'un des plus prestigieux événements du sport professionnel.

En préparation de cette compétition de grande envergure, la Chambre est heureuse de poursuivre sa série d'événements Leaders internationaux et de recevoir les capitaines du tournoi : Mike Weir (équipe internationale) et Jim Furyk (équipe américaine). Ces joueurs émérites ont remporté plusieurs tournois prestigieux du PGA Tour, en plus de se démarquer comme des leaders dans le monde du sport et au-delà.

En amont de la conférence, une séance photo ouverte aux médias se tiendra à 14 h 15 devant l'Anneau de Place Ville Marie en compagnie des deux capitaines.

Date : Mercredi 13 septembre 2023



Lieu : Le Cathcart Restaurants et Biergarten

1, Place Ville Marie

Montréal, Québec

H3B 2E7



Heure : De 15h30 h à 18 h



Invités : Nadine Renaud Tinker, présidente régionale - Direction du Québec

RBC Banque Royale





Luc Bertrand, président du comité de développement des affaires

Coupe des Présidents 2024





Ryan Hart, directeur général

Coupe des Présidents 2024





Mike Weir, capitaine de l'équipe internationale

Coupe des Présidents 2024





Jim Furyk, capitaine de l'équipe des États-Unis

Coupe des Présidents 2024



À propos de la série Leaders internationaux

La série Leaders internationaux est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présentée par RBC. Sous cette bannière, la Chambre reçoit des personnalités inspirantes de tous les horizons et reconnues internationalement dont la vision et les réalisations ont changé notre monde. Par le passé, elle a notamment accueilli le 44e président des États-Unis, Barack Obama, l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, l'ex-président de General Electric Jack Welch, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, le cofondateur d'Apple Steve Wozniak et le cofondateur de Twitter Biz Stone.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

