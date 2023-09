Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 5 M$ à Sainte-Flavie





SAINTE-FLAVIE, QC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce qu'une somme de 4 973 640 $ a été accordée à la Municipalité de la paroisse de Sainte-Flavie pour un projet d'agrandissement et de réaménagement de l'édifice municipal.

À terme, le bâtiment, situé sur la route Flavie-Drapeau, abritera les bureaux municipaux ainsi qu'un centre communautaire. Plus précisément, la partie à rénover verra notamment sa fenestration, ses portes et son revêtement de plancher être remplacés; en outre, on y aménagera une grande salle polyvalente, quelques bureaux ainsi qu'une salle pour le personnel. Dans la nouvelle section, on trouvera entre autres une cuisine, un bureau, deux salles polyvalentes ainsi que des espaces de rangement. L'aménagement d'un stationnement extérieur est également prévu.

Citations :

« Cette aide financière de près de 5 millions de dollars permettra à Sainte-Flavie de se doter d'un bâtiment qui sera réellement au coeur de la vitalité et du dynamisme de la communauté. Je suis très fière du fait que notre gouvernement contribue à la réalisation d'initiatives comme celles-ci, qui améliorent vraiment nos milieux de vie partout au Québec! Merci à toutes les personnes impliquées dans la concrétisation de ce projet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Face à la désuétude de nos installations d'accueil, construites en 1984, une transformation significative de nos locaux s'impose. Nos objectifs sont de garantir une durabilité à long terme, d'améliorer la prestation des services, de développer des infrastructures communautaires et de loisirs modernes, tout en assurant un environnement sécuritaire au personnel. Cette aide nous permettra de réaliser les travaux en réduisant le poids financier pour les citoyennes et citoyens. »

Jean-François Fortin, maire de Sainte-Flavie

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

L'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet d'agrandissement sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en oeuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

13 septembre 2023

