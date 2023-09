Avis aux médias - Présentation du plan de réaménagement du Parc du Mont-Royal





MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - La mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, la vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal, Caroline Bourgeois, ainsi que la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle, invitent les représentantes et les représentants des médias au dévoilement du concept de réaménagement du chemin Remembrance et de la voie Camillien-Houde.

Elles seront accompagnées de la directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal, Mylène Drouin, de la directrice générale d'Équiterre, Colleen Thorpe, et du Secrétaire exécutif par intérim du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) de l'ONU, David Cooper.

Date : Le mercredi 13 septembre 2023 Heure : 13 h Lieu : Pied du mont Royal,

aux abords du pavillon Mordecai-Richler, 4060, avenue du Parc





SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

13 septembre 2023 à 07:00

