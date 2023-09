Premiers produits finis fabriqués avec du styrène recyclé produit par la technologie Pyrowave





MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /PRNewswire/ -- Pyrowave, une compagnie technologique canadienne, est fière d'annoncer aujourd'hui que Michelin et Knauf Industries ont produit avec succès des lots de produits finis d'élastomère et de plastiques en intégrant 100% de styrène issu de déchets plastiques recyclés au Canada par la technologie Pyrowave. Les tests effectués sur les élastomères obtenues ont démontré une qualité et des propriétés intrinsèques identiques aux élastomères faits de matières vierges de source fossile.

Tests pour intégration future de contenu recyclé dans des pneus

Michelin, acteur de la mobilité durable, a produit un lot prototype de caoutchouc synthétique de type styrène-butadiène rubber (« SBR ») de 4 tonnes, dans son usine de Bassens (France). Le SBR produit utilisait 100% de styrène recyclé par Pyrowave, et a réussi tous les tests qualité avec succès sans différence avec des produits faits avec du styrène d'origine fossile. Ces tests constituent un jalon important pour la suite des essais intégrant le styrène recyclé Pyrowave dans des pneus à l'échelle laboratoire et sur piste pour confirmer l'évaluation de la performance.

D'autres tests concluants pour des applications dans l'emballage alimentaire

Knauf Industries, acteur majeur de l'emballage, des pièces techniques et produits d'isolation en polystyrène expansé (PSE) peut également produire des pièces en polystyrène expansé en utilisant 100% de styrène recyclé produit par la technologie Pyrowave et provenant cette fois de la collecte opérée par Knauf Circular® en France. Les produits obtenus ont réussi tous les tests en laboratoire de performance et de qualité équivalentes avec les produits faits avec du styrène fossile. La sécurité du produit a été également validée par les essais de migration démontrant la conformité pour l'utilisation dans des applications de contact alimentaire. Ceci démontre que la boucle fermée du polystyrène utilisant la technologie de Pyrowave est possible.

Dans les deux cas, le styrène utilisé est de source recyclée et le produit fini (PSE ou SBR) contient 100% de contenu styrène recyclé. Le styrène recyclé est présent dans le produit et permet donc une traçabilité physique.

Cette annonce s'intègre dans le cadre du projet de collaboration initié en 2020 entre Pyrowave et Michelin. Le styrène a une plus faible empreinte carbone que le styrène fossile produit avec une réduction d'environ 82 % moins de GES selon une récente analyse de cycle de vie et permet d'utiliser des déchets de plastiques comme matière première.

Les tests menés par Michelin d'une part et Knauf Industries d'autre part, intégrant du styrène recyclé, sont significatifs car le SBR et le PSE sont des polymères techniques utilisés dans l'industrie. Les procédés de production de SBR et PSE étant relativement sensibles à la contamination, la réussite de ces essais démontre la robustesse de la technologie Pyrowave et que le styrène recyclé produit peut remplacer le styrène fossile dans des applications techniques, et offre donc des opportunités énormes avec des performances identiques à celles d'un polymère vierge.

Les résultats de ces tests constituent un véritable accomplissement pour Pyrowave, démontrant à l'échelle prototype le maintien de la qualité produit, tout en réduisant l'empreinte environnementale.

« Les résultats de ces tests confirment ce que nous savions déjà, à savoir que les produits recyclés avec des technologies innovantes peuvent répondre aux exigences les plus élevées en matière de qualité pour nos clients. Nous sommes extrêmement satisfaits de ces résultats car ils représentent un avenir très positif pour de nouvelles applications concrètes de notre technologie. » Jocelyn Doucet, Président et chef de la direction de Pyrowave.

À propos de Pyrowave

Pyrowave est un leader mondial dans le développement de solutions technologiques innovantes pour la décarbonation des industries. Avec son expertise reconnue et sa passion pour la préservation de l'environnement, Pyrowave s'engage à créer un avenir meilleur en offrant des alternatives durables pour les secteurs à fort impact environnemental. www.pyrowave.com

