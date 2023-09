QUICKPLAY S'ASSOCIE À GOOGLE CLOUD POUR LIBÉRER LA PUISSANCE DE L'IA GÉNÉRATIVE





L'architecture cloud native, basée sur les API accélère la création de nouveaux engagements et les possibilités de génération de revenus grâce à la trousse d'outils Google Vertex AI

TORONTO, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Quickplay a annoncé aujourd'hui avoir noué un partenariat à Google Cloud pour exploiter la puissance de l'intelligence artificielle générative afin de créer de nouvelles possibilités d'engagement, de satisfaction et de monétisation des consommateurs pour l'industrie des médias et du divertissement.

Cette dernière avancée réalisée dans le cadre de la collaboration pluriannuelle entre Quickplay et Google Cloud s'appuie sur les caractéristiques déterminantes de la plateforme Quickplay - architecture à locataire unique, cloud-native, de microservices et basée sur les API. Associée à Google Cloud Vertex AI, en utilisant de simples intégrations d'API, la plateforme Quickplay permet immédiatement de multiples cas d'utilisation pour les médias et les clients, y compris les métadonnées profondes, la découverte de contenu, la personnalisation, la création de contenu, l'automatisation des processus et la monétisation multicanal.

Quickplay s'associe à Google Cloud pour donner accès à de nouvelles capacités d'IA qui peuvent :

Accélérer efficacement le délai de mise sur le marché pour offrir des solutions d'IA ciblées, optimisées par rapport à une stratégie de commercialisation propre au client ;

Créer des fonctionnalités et des capacités sur mesure sans le coût et les cycles de développement personnalisé ; et

Réaliser des tests A/B pour évaluer les résultats et optimiser l'engagement et la monétisation des consommateurs.

« Le temps passe : Tous les dirigeants du secteur du streaming se doivent de répondre à la question suivante : « Comment tirer parti de l'IA et de l'IA générative pour améliorer nos résultats commerciaux ? » a déclaré Paul Pastor, directeur commercial et co-fondateur de Quickplay. « Aujourd'hui, nous montrons comment la plateforme Quickplay, associée à Google Cloud Vertex AI, peut accélérer le rythme de l'innovation et offrir de nouvelles possibilités de génération de revenus. »

« Si nous avons conçu notre architecture cloud native, c'était pour tirer parti des technologies émergentes, comme l'IA générative », a déclaré Juan Martin, directeur technique et co-fondateur de Quickplay. « En donnant à nos clients l'accès aux marchés de l'IA tels que Google Vertex AI, nous accélérons l'innovation pour répondre aux préoccupations les plus pressantes des clients - maximisation des revenus, réduction du taux de désabonnement, amélioration des métadonnées, engagement des utilisateurs et plus encore - en utilisant des modèles d'IA qui ont un cycle d'amélioration continue ; notre objectif est de favoriser l'amélioration continue de nos activités. »

À l'occasion de l'IBC 2023 à Amsterdam (stand 5.H61), Quickplay dévoilera la première preuve de concept des technologies combinées, qui montre comment les commandes vocales, les grands modèles de langage (LLM) et le système de gestion de contenu (CMS) primé de Quickplay peuvent créer une interface utilisateur intuitive pour une découverte de contenu transparente, des recommandations personnalisées, des détails complets sur les films et des quiz interactifs. Lors du salon NAB 2023, Quickplay a montré comment son partenariat avec Vionlabs, disponible sur Google Cloud Marketplace, permet la création de vignettes et de clips de prévisualisation automatisés basés sur l'IA.

Le partenariat de Quickplay avec Google Cloud a été mis en place pour débloquer une multitude d'opportunités qui peuvent améliorer la satisfaction des consommateurs et le résultat final. Il s'agit notamment de campagnes publicitaires améliorées, de points d'insertion publicitaire optimaux, de métadonnées approfondies pour une meilleure découverte, de recommandations, de la génération automatique de clips et de points forts, de synopsis de longueurs variées, de traductions de sous-titres, de la découverte de contenu conversationnel, et bien plus encore.

« Nous sommes ravis que Quickplay étende son utilisation et son application des capacités de l'IA générative de Google Cloud, et aide les organisations médiatiques à accélérer leur développement de l'IA générative », a déclaré Kip Schauer, responsable mondial des partenariats avec le monde des médias et du divertissement chez Google Cloud. « Notre travail avec Quickplay contribuera à renforcer l'engagement des clients et à favoriser la création de valeur à long terme. »

L'innovation de Quickplay en matière d'IA générative s'inscrit dans la continuité d'un alignement étroit de la recherche et du développement avec Google Cloud qui a permis de créer de nouvelles opportunités pour le secteur OTT. Elle fait suite aux avancées de FAST en matière de chaînes, d'analyses et de streaming linéaire réalisées à l'aide de solutions Google Cloud, ainsi qu'à la disponibilité, depuis le début de l'année, de solutions optimisées au niveau régional qui s'appuient sur le nouveau centre de données de Google Cloud au Qatar et qui sont optimisées pour les régions du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique. Pour la deuxième année consécutive, Quickplay a remporté le prix du partenaire Google Cloud dans la catégorie Solutions Technologiques dans le secteur médias et divertissement.

La plateforme OTT de Quickplay a été conçue pour le développement et l'exécution d'applications évolutives dans le cloud grâce à des technologies cloud-natives, notamment des conteneurs, des microservices, un maillage de services, des API et une infrastructure immuable. La pile technologique OTT offre des performances nettement supérieures, une approche modulaire pour l'extension des fonctionnalités, une diffusion continue pour une itération rapide, ainsi qu'une évolutivité, une observabilité et une sécurité intégrées. Des fournisseurs OTT avant-gardistes tels que aha 2.0 en Inde, PLDT's Smart aux Philippines et d'autres utilisent la plateforme Quickplay pour fournir des services alliant la flexibilité et l'agilité du cloud, tout en égalant ou en dépassant la fiabilité et la haute performance de la diffusion.

Veuillez contacter Quickplay à l'adresse [email protected] pour organiser une réunion avant, après ou pendant l'IBC.

À propos de Quickplay

Quickplay est le fer de lance des transformations cloud des expériences OTT et à domicile pour les opérateurs de télévision payante, les télécommunications et les MVPD. La plateforme cloud-native de l'entreprise s'appuie sur une architecture ouverte transformatrice pour des performances inégalées dans la fourniture de vidéos premium, la gestion de cas d'utilisation complexes et la mise à l'échelle pour des millions de téléspectateurs. Fondé par une équipe qui a bâti et exploité des dizaines de services OTT de niveau 1 dans le monde entier, Quickplay alimente les sports immersifs, les expériences en direct et le divertissement personnalisé sur n'importe quel écran. La société a son siège à Toronto et dispose de sites supplémentaires à Los Angeles, à San Diego et à Chennai, en Inde. Quickplay a remporté deux fois le prix du partenaire Google Cloud dans la catégorie Solutions Technologiques dans le secteur médias et divertissement. Pour plus d'informations, consultez le site http://quickplay.com/.

13 septembre 2023 à 06:00

